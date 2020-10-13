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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Победа Люксембурга без голов Родригеса

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

В другой игре голов забито не было

Лига Наций. Победа Люксембурга без голов Родригеса
UA-Футбол
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Завершился очередной игровой день в рамках Лиги Наций. Пробежимся по результатам в лиге С, где играют не самые топовые европейские сборные.

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Черногория и Люксембург сумели выдать настоящий триллер. Хозяева открыли счет, однако до конца первого тайма представители Бенилюкс восстановили паритет. Более того, ближе к концу встречи они еще и вырвали победу, нанеся Черногории первое поражение в турнире.

Встреча закончилась с тремя удалениями. Форвард "Динамо" Жерсон Родригес отыграл все 90 минут.

Другой матч стал полной противоположностью. Азербайджан и Кипр голами зрителей не порадовали.

Азербайджан - Кипр 0:0

Черногория - Люксембург 1:2
Голы: Иванович 34 - Муратович 42, Синани 86

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В статье: Азербайджан Кипр Люксембург Черногория
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
14.10.2020 в 00:36
Хрена се, Люксембург уже Черногорию обыгрывает, да еще и в гостях!
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