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Лига Наций. Победа Люксембурга без голов Родригеса
В другой игре голов забито не было
Завершился очередной игровой день в рамках Лиги Наций. Пробежимся по результатам в лиге С, где играют не самые топовые европейские сборные.
Черногория и Люксембург сумели выдать настоящий триллер. Хозяева открыли счет, однако до конца первого тайма представители Бенилюкс восстановили паритет. Более того, ближе к концу встречи они еще и вырвали победу, нанеся Черногории первое поражение в турнире.
Встреча закончилась с тремя удалениями. Форвард "Динамо" Жерсон Родригес отыграл все 90 минут.
Другой матч стал полной противоположностью. Азербайджан и Кипр голами зрителей не порадовали.
Азербайджан - Кипр 0:0
Черногория - Люксембург 1:2
Голы: Иванович 34 - Муратович 42, Синани 86
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