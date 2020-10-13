Лига Наций. Победа Люксембурга без голов Родригеса

Завершился очередной игровой день в рамках Лиги Наций. Пробежимся по результатам в лиге С, где играют не самые топовые европейские сборные.

Черногория и Люксембург сумели выдать настоящий триллер. Хозяева открыли счет, однако до конца первого тайма представители Бенилюкс восстановили паритет. Более того, ближе к концу встречи они еще и вырвали победу, нанеся Черногории первое поражение в турнире.

Встреча закончилась с тремя удалениями. Форвард "Динамо" Жерсон Родригес отыграл все 90 минут.

Другой матч стал полной противоположностью. Азербайджан и Кипр голами зрителей не порадовали.

Азербайджан - Кипр 0:0

Черногория - Люксембург 1:2

Голы: Иванович 34 - Муратович 42, Синани 86