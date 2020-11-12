Франция - Финляндия 0:2. И это еще Суоми играли резервом!

Вообще наказание за бестолковое позиционное нападение рано или поздно должно было постигнуть Францию. Но вряд ли кто-то мог ждать его в матче против Финляндии.

Самое интересное, что Суоми еще и играли абсолютным резервом. На лавке остались все основные - от вратаря Градецкого до форварда Пукки. В то же время в старте французов вышли Погба, Жиру, Дюбуа, Динь, Ленгле, но по итогу сделали только хуже.

Лучшим футболистом на поле у французов стал дебютант Маркус Тюрам. Его финты реально создавали проблемы гостям на левом фланге. Правда, прострелы у сына рекордсмена сборной не пошли. Когда же он сам угрожал воротам после углового, то мяч попал в перекладину.

Тот эпизод так и остался самым острым у Франции за все 90 минут. Финны же отсидевшись в обороне на старте, в середине первого тайма выстрелили дуплетом. Форсс убежал в контратаку после обрезки Сиссоко, а Валакари стрельнул в девятку из-за пределов штрафной. Поль Погба лишь имитировал отбор, но на деле ничуть не мешал финну.

Оба авторы голов Суоми, к слову, сегодня проводили дебютный матч за сборную. Теперь они его запомнят на всю жизнь. Да и нам его тоже быстро не забыть.

После перерыва чемпионы мира вместо того, чтобы разорвать зарвавшихся выскочек, позволяли им зарабатывать стандарты и угрожать воротам, а сами на чужой половине сбились на скучные навесы. Бесполезного Погба сменил такой же бесполезный Гризманн - вот и весь эффект от перестановок. Без Мбаппе Франция - не Франция.

Ну а финнов следует поздравить. От стереотипной скандинавской команды ничего не осталось. Эти парни умеют держать структуру, выбегать в контратаки, обладают индивидуальным мастерством, чтобы решать эпизоды. На Евро они точно каши не испортят.

Париж. "Стад де Франс"

Франция - Финляндия - 0:2

Голы: Форсс, 28, Валакари, 31

Франция: Манданда - Дюбуа, Зума, Ленгле (Варан, 80), Динь - Сиссоко, Нзонзи, Погба (Канте, 57), Тюрам - Бен-Йеддер (Гризманн, 57), Жиру (Марсьяль, 57)

Финляндия: Йоронен - Вайсанен (Араюури, 74), Ойяла (Тойвио, 66), О’Шонесси, Хамалайнен - Нисканен (Алхо, 67), Валакари (Тэйлор, 74), Шулер (Пукки, 80), Кауко - Карьялайнен (Камара, 66), Форсс