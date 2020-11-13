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Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Германии и Украины.
Это важный поединок для "сине-желтых" в контексте борьбы за высокие места в квартете или хотя бы возможности зацепиться за третью строчку в турнирной таблице группы D, чтобы сохранить место в Лиге А на следующий розыгрыш.
Помогут ли лидеры команде Шевченко? Как тренер Бундестим собирается нейтрализовать сильные стороны нашей сборной ввиду не самого высокого уровня сыгранности своих подопечных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 ноября – в 21:40 по киевскому времени.
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