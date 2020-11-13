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Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Германии и Украины.

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Это важный поединок для "сине-желтых" в контексте борьбы за высокие места в квартете или хотя бы возможности зацепиться за третью строчку в турнирной таблице группы D, чтобы сохранить место в Лиге А на следующий розыгрыш.

Помогут ли лидеры команде Шевченко? Как тренер Бундестим собирается нейтрализовать сильные стороны нашей сборной ввиду не самого высокого уровня сыгранности своих подопечных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 ноября – в 21:40 по киевскому времени.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия Йоахим Лев UA-Футбол Лига Наций Трансляция Аудио онлайн стрим
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