Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Германии и Украины.

Это важный поединок для "сине-желтых" в контексте борьбы за высокие места в квартете или хотя бы возможности зацепиться за третью строчку в турнирной таблице группы D, чтобы сохранить место в Лиге А на следующий розыгрыш.

Помогут ли лидеры команде Шевченко? Как тренер Бундестим собирается нейтрализовать сильные стороны нашей сборной ввиду не самого высокого уровня сыгранности своих подопечных? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 ноября – в 21:40 по киевскому времени.