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Левченко: Не страшно что проиграли Польше. Германия и Швейцария - лакмусовая бумажка для нашей сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт уверен, что на товарищеские матчи не стоит обращать большое внимание

Левченко: Не страшно что проиграли Польше. Германия и Швейцария - лакмусовая бумажка для нашей сборной
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в Твиттере прокомментировал поражение сине-жёлтых в товарищеском матче с Польшей (0:2).

"Не страшно, что проиграли, настраиваемся на немцев и швейцарцев - лакмусовая бумажка для нашей сборной.

Хорошо, что тренерский штаб смог посмотреть на некоторых молодых игроков с первых минут. Как на их физическое, так и на психологическое состояние", - написал Леоненко.

Напомним, что с Германией в рамках Лиги наций Украины сыграет на выезде 14 ноября, а через три дня также на выезде будет соперничать с швейцарцами.

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В статье: Украина Германия Швейцария Польша Евгений Левченко
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.11.2020 в 21:23
Лише Швейцарія лакмус
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