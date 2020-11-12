Левченко: Не страшно что проиграли Польше. Германия и Швейцария - лакмусовая бумажка для нашей сборной

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в Твиттере прокомментировал поражение сине-жёлтых в товарищеском матче с Польшей (0:2).

"Не страшно, что проиграли, настраиваемся на немцев и швейцарцев - лакмусовая бумажка для нашей сборной.

Хорошо, что тренерский штаб смог посмотреть на некоторых молодых игроков с первых минут. Как на их физическое, так и на психологическое состояние", - написал Леоненко.

Напомним, что с Германией в рамках Лиги наций Украины сыграет на выезде 14 ноября, а через три дня также на выезде будет соперничать с швейцарцами.