Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко: Не страшно что проиграли Польше. Германия и Швейцария - лакмусовая бумажка для нашей сборной
Эксперт уверен, что на товарищеские матчи не стоит обращать большое внимание
Экс-хавбек
"Не страшно, что проиграли, настраиваемся на немцев и швейцарцев - лакмусовая бумажка для нашей сборной.
Хорошо, что тренерский штаб смог посмотреть на некоторых молодых игроков с первых минут. Как на их физическое, так и на психологическое состояние", - написал Леоненко.
Напомним, что с Германией в рамках Лиги наций Украины сыграет на выезде 14 ноября, а через три дня также на выезде будет соперничать с швейцарцами.
Популярное сейчас
- Сборная Украины узнала последнего соперника по группе Евро-2020
- Леоненко: Лунин решил повыеживаться. Его нужно ругать, и жестко
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Лунин
- Польша - Украина: когда и где смотреть онлайн матч национальных сборных
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку