Олег Лужный: о немецком пиве и сосисках, Кайзере и козырях сборной Германии

Один из лидеров сборной Украины 90-х - начала 2000-х Олег Лужный поделился воспоминаниями о встречах с Бундестим той поры и поведал о многом интересном из мира немецкой "кухни".

- С чем лично у вас ассоциируется Германия?

- С "Мерседесами" и пивом (смеется).

- Какой сорт пива вам больше импонирует?

- Любое немецкое пиво – оно все хорошее!

- Какие слова на немецком вам были известны еще с детства?

- Наверное, те же, что знают все - "Данке шен", "Битте шен". А еще "Ханде хох", "Аусвайс".

- Назовете самый знаменитый немецкий музыкальный коллектив?

- Это группа, которая была популярна еще в 80-90-х годах – "Modern Talking".

- Сколько раз вам приходилось играть против немцев - как за клубы, так и на уровне сборных?

- Я не считал. Много. Очень много.

- Что из тех встреч запомнилось больше всего?

- Полуфинальные матчи Лиги чемпионов сезона-1998/99 с мюнхенской "Баварией", которую мы не прошли. В том розыгрыше в первом поединке "Динамо" сыграло в Киеве вничью, 3:3, а в ответном в Мюнхене уступило с минимальным счетом 0:1.

- Кого из известных футболистов сборной ФРГ называли Кайзером?

- Франца Беккенбауэра.

- Вы с ним лично были знакомы?

- Нет. Он ведь намного меня старше. На игре виделись, а вот чтобы познакомиться - нет.

- Кого считаете самым легендарным немецким футболистом за всю историю?

- Кого-то одного выделить невозможно, так как легендарных личностей в Германии было много. Тот же Беккенбауэр, Герд Мюллер, Карл-Хайнц Руммениге, Лотар Маттеус, Юрген Клинсманн. Да и Марио Баслер тоже.

- Кто, по-вашему, самый известный немец на планете?

- Гитлер? Но если не брать личностей со знаком "минус", то таким назвал бы композитора Баха.

- Помните ли, в скольких городах Германии проводились матчи ЧМ-2006?

- (Ненадолго задумавшись). В двенадцати. Все навскидку не вспомню, но точно знаю, что в Мюнхене, Дортмунде, Гельзенхирхене, Берлине, Гамбурге, Ганновере...

- Кто был первым немецким тренером, работавшим в Украине?

- Бернд Штанге, в 90-е годы успешно тренировавший днепропетровский "Днепр". Этот специалист показывал неплохой результат. "Днепр" тогда боролся за медали. У клуба в ту пору были деньги, поэтому и результаты были хорошими.

- Какие три немецких клуба считаете наиболее известными?

- "Бавария", "Гамбург"... Ну и "Байер" (Леверкузен).

- Как бы охарактеризовали немецкий футбол?

- Считаю, что он входит в тройку лучших на планете. На первом же месте английский, на втором – испанский. Суперфутболистов, которые бы отличались какой-то невероятной техникой, у Германии не было, но чего у немцев не отнять, так это игровой дисциплины и самоотдачи. У них это главные козыри. В этой связи вспоминается фраза Валерия Васильевича Лобановского "Дисциплина бьет класс".

- Какие козыри есть у нынешней сборной Германии?

- Их у нее достаточно. Как, впрочем, и всегда. Нынешняя сборная Германии – хорошая команда. У Йоахима Лева хватает квалифицированных футболистов. Причем, все они примерно одного уровня. Разве что выделяются больше остальных один или два футболиста. Все они стараются, так как каждый хочет играть за свою национальную сборную. Украине в сегодняшнем матче тяжело будет.

- Кто из немецких игроков в бытность вашу футболистом доставлял больше всех хлопот?

- (Задумался). Пожалуй, тот же Баслер. Хорош был и Маттеус, когда был молодым. А ближе к футбольной старости уже выглядел не так. Еще Эффенберг был неплохим.

- Когда бывали в Германии, какие сувениры оттуда обычно привозили?

- Пивные бокалы. Хотя я пиво не пью (смеется).

- Неужто у вас их целая коллекция?

- Нет, коллекции нету. Покупал бокалы для того, чтобы подарить. Знакомые ребята просили: мол, привези какой-то сувенир. Вот я и им и привозил. Все были очень довольны.

- Какие народные танцы в этой стране считаются самыми популярными?

- На танцах в Германии я не был, так как танцевать не было времени. Хотя слышал, что есть такие. Если не ошибаюсь, один из таких называется лендлер. Впрочем, как я уже сказал, я не по танцам (смеется).

- А какие блюда из немецкой кухни вам больше всего импонируют?

- Шницель, колбаски, сосиски – они очень вкусные. А еще нравится квашеная капуста, которая похожа на нашу.

- А как же знаменитая рулька – запеченное свиное колено?

- Нет, я такое не ем – уж слишком тяжелая пища для меня.

- Бережете фигуру?

- Ну да! Надо же выглядеть нормально.

- Чем вам запомнились два поединка с немцами в отборочном цикле чемпионата мира 1998 года?

- Сколько таких игр в карьере было, да и столько лет прошло - разве все упомнишь? Если не ошибаюсь, то в 1997-м мы сначала проиграли Германии на выезде 0:2, а затем разошлись миром дома, 0:0. Спустя четыре года после этого сборная Украины вновь дважды встречалась с немцами в очередном отборочном турнире следующего чемпионата мира. В 2001-м мы пересеклись с ними в течении трех дней: в Киеве была ничья - 1:1, а в Дортмунде уступили 1:4.

- Чего вы ожидаете от сегодняшнего матча?

- Только победы сборной Украины.