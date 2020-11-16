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Израиль проигрывает Чехии и выбывает из гонки за выход в дивизион A

Лига наций УЕФА
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Чехи минимально побеждают благодаря голу в начале встречи

Израиль проигрывает Чехии и выбывает из гонки за выход в дивизион A
Новина українською

В матче 5-го тура Лиги Наций Чехия дома минимально обыграла Израиль. Единственный гол в этом поединке забил полузащитник Владимир Дарида на 7-й минуте встречи.

Благодаря этой победе, чехи сохранили шансы на выход в дивизион A. В заключительном туре Чехия сыграет против аутсайдера группы Словакии. В свою очередь Израиль примет лидера группы Шотландию и будет пытаться не вылететь в дивизион C.

Групповой этап - Лига B - Группа 2

Доосан Арена - Пльзень

Чехия - Израиль 1:0

Голы: Дарида 7

Чехия: Вацлик - Матею, Брабец, Цоуфал, Калас - Дарида, Янкто, Соучек, Крал, Масопуст - Ондрашек.

Запасные: Черны, Копиц, Выдра, Емелка, Крменчик, Барак, Коубек, Мандоус, Голеш, Новак, Дочкал.

Израиль: Марциано - Эльхамед, Тиби, Таватха, Даса - Битон, Натхо, Соломон, Перец, Голаса - Захави.

Запасные: Ницан, Еини, Дадиа, Абу-Ханна, Дгани, Менахем, Халайла, Абу-Фани, Коэн, Вейсман, Лави, Харуш.

Удаления: Эльхамед 80

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В статье: Лига Наций сборная Чехии сборная Израиля
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