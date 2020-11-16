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Израиль проигрывает Чехии и выбывает из гонки за выход в дивизион A
Чехи минимально побеждают благодаря голу в начале встречи
В матче 5-го тура Лиги Наций Чехия дома минимально обыграла Израиль. Единственный гол в этом поединке забил полузащитник Владимир Дарида на 7-й минуте встречи.
Благодаря этой победе, чехи сохранили шансы на выход в дивизион A. В заключительном туре Чехия сыграет против аутсайдера группы Словакии. В свою очередь Израиль примет лидера группы Шотландию и будет пытаться не вылететь в дивизион C.
Групповой этап - Лига B - Группа 2
Доосан Арена - Пльзень
Чехия - Израиль 1:0
Голы: Дарида 7
Чехия: Вацлик - Матею, Брабец, Цоуфал, Калас - Дарида, Янкто, Соучек, Крал, Масопуст - Ондрашек.
Запасные: Черны, Копиц, Выдра, Емелка, Крменчик, Барак, Коубек, Мандоус, Голеш, Новак, Дочкал.
Израиль: Марциано - Эльхамед, Тиби, Таватха, Даса - Битон, Натхо, Соломон, Перец, Голаса - Захави.
Запасные: Ницан, Еини, Дадиа, Абу-Ханна, Дгани, Менахем, Халайла, Абу-Фани, Коэн, Вейсман, Лави, Харуш.
Удаления: Эльхамед 80
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