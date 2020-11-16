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Италия - Польша 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лиги Наций Италия - Польша, 15.11.2020

Италия - Польша 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Италия - Польша, которые встречались в пятом туре Лиги Наций. До поединка именно Польша возглавляла первую группу в дивизионе А, но Скуадра Адзурра сделала весомую заявку на финал четырех. В первом тайме с пенальти забил Жоржиньо, а под конец игры Берарди. Таким образом, Италия вышла на первое место, чтобы стать одним из четырех финалистов турнира, ей нужно обыграть Боснию в последнем туре.

Лига Наций. Дивизион А. Пятый тур. Группа 1
Италия - Польша 2:0
Голы: Жоржиньо 27 пен., Берарди 84

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В статье: Доменико Берарди Жоржиньо Национальная сборная Польши Национальная сборная Италии Дивитись відео огляд матчу Ліги Націй Італія – Польща 15.11.2020
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