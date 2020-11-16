Италия - Польша 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Италия - Польша, которые встречались в пятом туре Лиги Наций. До поединка именно Польша возглавляла первую группу в дивизионе А, но Скуадра Адзурра сделала весомую заявку на финал четырех. В первом тайме с пенальти забил Жоржиньо, а под конец игры Берарди. Таким образом, Италия вышла на первое место, чтобы стать одним из четырех финалистов турнира, ей нужно обыграть Боснию в последнем туре.

Лига Наций. Дивизион А. Пятый тур. Группа 1

Италия - Польша 2:0

Голы: Жоржиньо 27 пен., Берарди 84