Изучаем соперника по Евро. ВИДЕО, как Австрия на характере победила Северную Ирландию

Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Северная Ирландия, которые встречались в пятом туре Лиги Наций. Напомним, именно австрийская команда будет соперником сборной Украины на Евро-2020. В этом поединке команда Франко Фоды продемонстрировала, что у нее есть характер. Соперник открыл счет на 75-й, но Австрия на 81-й сравняла, а на 87-й забила победный гол. Примечательно, что голы организовали футболисты, которые вышли на замену - Шауб, Грбич и Арнаутович (ассистировал во втором случае). Австрия возглавляет первую группу, имея в своем активе 12 очков. У Норвегии - 9, но скандинавы не выехали на игру с Румынией из-за коронавируса. Именно с ними австрийцы должны были играть в последнем туре.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 1. Пятый тур

Австрия - Северная Ирландия 2:1

Голы: Шауб 81, Грбич 87 - Магеннис 75