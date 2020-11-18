Бельгия - Дания 4:2. Со второй попытки все-таки получилось! Но Куртуа наварил...

Лига наций, дивизион А, группа 2, шестой тур

Брюссель. "Стадион Короля Бодуэна"

Бельгия - Дания 4:2

Матч, в котором решалась судьба представителя группы 2 в Финале четырех турнира получился богатым на голы. Первый мяч во встрече был забит уже на третьей минуте дальним выстрелом от Юрия Тилеманса. Игрок принял круглого после рикошета от защитников соперника и вторым касанием точно пробил нерабочей левой в дальний угол ворот Шмайхеля. Это второй мяч полузащитника подряд в играх за сборную.



После этого бельгийцы попытались успокоить игру, однако уже на 17 минуте датчане нашли ключ к воротам соперника. Им стал Йонас Винд, который после рикошета ударом головой открыл замок ворот Куртуа. Уже через семь минут гости могли выйти вперед. Недостаток игровой практики в "Барселоне" помешал Мартину Бретвейту сориентироваться и удачно принять мяч при выходе один на один: Тибо спас "красных дьяволов". Игра без явного фаворита так и продержалась до перерыва.



Несмотря на то, что на второй тайм гораздо более заряженные вышли именно гости, забивать продолжила Бельгия. На 57-ой минуте Лукаку продавил корпусом Симона Кьяера, получив пас от Де Брюйне, и мощным ударом переиграл голкипера. Уже через 12 минут такую ​​же дуэль выиграл снова форвард хозяев, замкнув передачу Торгана Азара головой.



Игра спокойно подходила к логическому завершению, однако Куртуа решил принести своей команде немного нервов. Насер Шадли отдал передачу в направлении голкипера, а тот не смог принять мяч нерабочей ногой. Круглый прокатился под подошвой голкипера и попал в ворота - 3:2. Однако уже через минуту Де Брюйне оказался один перед воротами после передачи Томаса Фокета и расстрелял правый угол владений Каспера Шмайхеля.

Счет 4:2 похож на отрицательный результат бельгийцев встречи со Швейцарией в решающем для них матче прошлого сезона Лиги наций (2:5). К счастью для сегодняшних победителей, на этот раз удача повернулась лицом и дала билет в Финал четырех, который пройдет осенью следующего года. Против подопечных Роберто Мартинеса там сыграют Италия, Испания и Франция.

Голы: Тилеманс 3, Лукаку 57, 69, Де Брюйне 87 - Винд 17, Куртуа 86 авт

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Денаер, Вертонген (Боята 90+1) - Де Брюйне, Тилеманс, Дендонкер, Шадли - Мартинес, Лукаку, Азар Т (Фокет 77)

Дания: Шмейхель - Васс, Кьер, Кристенсен, Мехле - Эриксен, Хойбьерг, Делейни (Енсен 70) - Поульсен (Андерсен 76), Олдер Винд (Систо 88), Бретвейт

Предупреждения: Мертенс 50