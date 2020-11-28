Маркевич: Надеемся, что в Лозанне более адекватные люди работают

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал техническое поражение от сборной Швейцарии.

"Можно было бы найти время, чтобы провести этот матч. Ничего страшного не произошло бы. Наша сборная не заслужила такой вердикт. Швейцарцы поймали свой момент, чтобы не играть. Не думаю, что мы бы проиграли в Швейцарии.

Хочется надеяться, что все-таки есть шанс провести эту встречу. Учитывая, что суд в Лозанне. Посмотрим, может, там люди более адекватные", – сказал Маркевич в эфире ТК "Футбол".