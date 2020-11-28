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Маркевич: Надеемся, что в Лозанне более адекватные люди работают

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Маркевич надеется на пересмотр дела

Маркевич: Надеемся, что в Лозанне более адекватные люди работают
Новина українською

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал техническое поражение от сборной Швейцарии.

"Можно было бы найти время, чтобы провести этот матч. Ничего страшного не произошло бы. Наша сборная не заслужила такой вердикт. Швейцарцы поймали свой момент, чтобы не играть. Не думаю, что мы бы проиграли в Швейцарии.

Хочется надеяться, что все-таки есть шанс провести эту встречу. Учитывая, что суд в Лозанне. Посмотрим, может, там люди более адекватные", – сказал Маркевич в эфире ТК "Футбол".

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В статье: Украина Швейцария Богдан Маркевич
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Комментарии (1)
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UA Hero (Chernivtsi)
28.11.2020 в 14:03
Сподівємося, що в комітеті національних збірних і в УАФ почнуть працювати адекватні люди, а не Павелки-Шмаркевичі...
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