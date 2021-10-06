17-летний Гави из Барселоны в основе сборной Испании на матч с Италией

17-летний полузащитник "Барселоны" Гави попал в стартовый состав сборной Испании на матч полуфинала Лиги наций УЕФА против Италии. Это дебютный матч дарования за "красную фурию".

Испанец только в августе дебютировал за первую команду "Барселоны", и в конце сентября уже был впервые вызван в национальную сборную. Ранее Гави был заигран за молодежные сборные разных возрастов.

Полный состав сборной Испании на игру выглядит следующим образом:

Унаи Симон, Маркос Алонсо, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Аспиликуета, Бускетс, Гави, Коке, Ферран Торрес, Сарабиа, Оярсабал.

Напомним, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени.