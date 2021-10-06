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17-летний Гави из Барселоны в основе сборной Испании на матч с Италией
Очередной талант из "блауграны"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
17-летний полузащитник "Барселоны" Гави попал в стартовый состав сборной Испании на матч полуфинала Лиги наций УЕФА против Италии. Это дебютный матч дарования за "красную фурию".
Испанец только в августе дебютировал за первую команду "Барселоны", и в конце сентября уже был впервые вызван в национальную сборную. Ранее Гави был заигран за молодежные сборные разных возрастов.
Полный состав сборной Испании на игру выглядит следующим образом:
Унаи Симон, Маркос Алонсо, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Аспиликуета, Бускетс, Гави, Коке, Ферран Торрес, Сарабиа, Оярсабал.
Напомним, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
???? ¡¡RECORDAMOS NUESTRA ALINEACIÓN!!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021
???????? Así salimos en estas semifinales de la #NationsLeague ante Italia. ¡¡A POR TODAS, EQUIPO!!#VamosEspaña pic.twitter.com/Z5mygQBOz4
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