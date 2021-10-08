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Куртуа - после поражения от французов: Это просто-напросто какой-то отстой
Бельгия проиграла Франции, ведя в счете с преимуществом в два мяча
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от национальной команды Франции (2:3) в полуфинальном матче Лиги наций.
"Это просто-напросто какой-то отстой... Я расстроен, разочарован. Ведя со счетом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаем.
Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч", - приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.
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