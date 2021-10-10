Манчини: В равных составах игра с Испанией могла сложиться так, как с Бельгией

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Бельгией в матче за 3-е место Лиги Наций.

"У нас был матч против Испании на Евро-2020, но было тяжело остаться в меньшинстве, вдесятером. В равных составах игра могла сложиться так, как с Бельгией.

У нас есть разные опции для игры в центре поля, в том числе и по качеству игроков, и мы это продемонстрировали.