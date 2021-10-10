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Манчини: В равных составах игра с Испанией могла сложиться так, как с Бельгией
Наставник итальянцев подвел итоги поединка с "красными дьяволами"
Football Italia / Автор неизвестен
Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал
"У нас был матч против Испании на Евро-2020, но было тяжело остаться в меньшинстве, вдесятером. В равных составах игра могла сложиться так, как с Бельгией.
У нас есть разные опции для игры в центре поля, в том числе и по качеству игроков, и мы это продемонстрировали.
Федерико Кьеза может играть как справа, так и слева, для него это не имеет большого значения. Он важный футболист. Доменико Берарди и Джакомо Распадори сыграли хорошо, как и Мойзе Кин", – рассказал коуч.
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