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Манчини: В равных составах игра с Испанией могла сложиться так, как с Бельгией

Лига наций УЕФА
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Наставник итальянцев подвел итоги поединка с "красными дьяволами"

Манчини: В равных составах игра с Испанией могла сложиться так, как с Бельгией

Football Italia / Автор неизвестен

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Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Бельгией в матче за 3-е место Лиги Наций.

"У нас был матч против Испании на Евро-2020, но было тяжело остаться в меньшинстве, вдесятером. В равных составах игра могла сложиться так, как с Бельгией.

У нас есть разные опции для игры в центре поля, в том числе и по качеству игроков, и мы это продемонстрировали.

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Федерико Кьеза может играть как справа, так и слева, для него это не имеет большого значения. Он важный футболист. Доменико Берарди и Джакомо Распадори сыграли хорошо, как и Мойзе Кин", – рассказал коуч.

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В статье: Роберто Манчини Италия Бельгия
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Источник:
Football Italia

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