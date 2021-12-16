Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка третьего сезона Лиги наций. UA-Футбол внимательно следит за развитием событий. Начало церемонии в 19:00.

Напомним, что Украина после технического поражения от Швейцарии финишировала на четвёртом месте своей группы Лиги А, поэтому покинула дивизион сильнейших и понизилась в классе.

Результаты жеребьёвки

Лига A

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Франция

Дания

Хорватия

Австрия Испания

Португалия

Швейцария

Чехия Италия

Германия

Англия

Венгрия Бельгия

Нидерланды

Польша

Уэльс

Лига B

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Украина Украина

Шотландия

Ирландия

Армения Исландия

Россия

Израиль

Албания Босния-Герцеговина

Финляндия

Румыния

Черногория Швеция

Норвегия

Сербия

Словения

Лига C

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Турция

Люксембург

Литва

Фарерские о-ва Сев. Ирландия

Греция

Косово

/ Кипр/Эстония Словакия

Беларусь

Азербайджан

/ Казахстан/Молдова Болгария

Сев. Македония

Грузия

Гибралтар

Лига D

Группа 1 Группа 2 Лихтенштейн

/ Казахстан/Молдова

Андорра

Латвия Мальта

/ Кипр/Эстония

Сан-Марино

Участники жеребьёвки

Лига A

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Франция

Испания

Италия

Бельгия Португалия

Нидерланды

Дания

Германия Англия

Польша

Швейцария

Хорватия Уэльс

Австрия

Чехия

Венгрия

Лига B

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Украина Украина

Швеция

Босния-Герцеговина

Исландия Финляндия

Норвегия

Шотландия

Россия Израиль

Румыния

Сербия

Ирландия Словения

Черногория

Албания

Армения

Лига C

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Турция

Словакия

Болгария

Сев. Ирландия Греция

Беларусь

Люксембург

Сев. Македония Литва

Грузия

Азербайджан

Косово / Казахстан/Молдова

/ Кипр/Эстония

Гибралтар

Фарерские о-ва

Лига D

Корзина 1 Корзина 2 / Казахстан/Молдова

/ Кипр/Эстония

Лихтенштейн

Мальта Латвия

Сан-Марино

Андорра

Формат жеребьёвки

55 сборных согласно рейтингу Лиги наций, сформированному в прошлом турнире, были распределены на четыре Лиги. В Лигах A, B и C четыре группы по четыре команды, а в Лиге D две группы, в одной из которых будет четыре сборных, а в другой - три. На групповом этапе команды сыграют по круговой системе по два раза с каждым соперником. Победители каждого квартета повышаются в классе, а худшие команды отправляются дивизионом ниже. Четыре победителя Лиги A выходят в Финал четырёх, в котором разыграют главный трофей турнира.

В парах команд Казахстан / Молдова и Кипр / Эстония участники Лиги C определятся в стыковых матчах, которые состоятся в марте 2022 года.

Когда состоятся матчи Лиги наций?

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года

Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года

Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Решающие матчи:

Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года

Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года

Где пройдёт Финал четырёх Лиги наций 2023?

Решающий этап турнира будет сыгран на полях одной из сборных, которая пробьётся в Финал четырёх. Таким образом, место проведения определится не ранее последнего тура группового этапа Лиги наций.