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Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией

Лига наций УЕФА
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Наша команда вернулась в Лигу B

Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка третьего сезона Лиги наций. UA-Футбол внимательно следит за развитием событий. Начало церемонии в 19:00.

Напомним, что Украина после технического поражения от Швейцарии финишировала на четвёртом месте своей группы Лиги А, поэтому покинула дивизион сильнейших и понизилась в классе.

Результаты жеребьёвки

Лига A

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 1 Франция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 2 Дания
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 3 Хорватия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 4 Австрия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 5 Испания
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 6 Португалия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 7 Швейцария
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 8 Чехия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 9 Италия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 10 Германия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 11 Англия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 12 Венгрия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 13 Бельгия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 14 Нидерланды
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 15 Польша
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 16 Уэльс

Лига B

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 17 Украина
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 18 Шотландия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 19 Ирландия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 20 Армения		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 21 Исландия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 22 Россия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 23 Израиль
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 24 Албания		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 25 Босния-Герцеговина
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 26 Финляндия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 27 Румыния
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 28 Черногория		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 29 Швеция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 30 Норвегия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 31 Сербия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 32 Словения

Лига C

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 33 Турция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 34 Люксембург
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 35 Литва
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 36 Фарерские о-ва		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 37 Сев. Ирландия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 38 Греция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 39 Косово
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 40/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 41 Кипр/Эстония		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 42 Словакия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 43 Беларусь
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 44 Азербайджан
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 45/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 46 Казахстан/Молдова		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 47 Болгария
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 48 Сев. Македония
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 49 Грузия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 50 Гибралтар

Лига D

Группа 1 Группа 2
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 51 Лихтенштейн
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 45/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 46 Казахстан/Молдова
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 54 Андорра
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 55 Латвия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 56 Мальта
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 40/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 41 Кипр/Эстония
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 59 Сан-Марино

Участники жеребьёвки

Лига A

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 1 Франция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 5 Испания
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 9 Италия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 13 Бельгия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 6 Португалия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 14 Нидерланды
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 2 Дания
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 10 Германия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 11 Англия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 15 Польша
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 7 Швейцария
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 3 Хорватия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 16 Уэльс
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 4 Австрия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 8 Чехия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 12 Венгрия

Лига B

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 17 Украина
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 29 Швеция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 25 Босния-Герцеговина
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 21 Исландия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 26 Финляндия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 30 Норвегия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 18 Шотландия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 22 Россия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 23 Израиль
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 27 Румыния
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 31 Сербия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 19 Ирландия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 32 Словения
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 28 Черногория
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 24 Албания
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 20 Армения

Лига C

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 33 Турция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 42 Словакия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 47 Болгария
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 37 Сев. Ирландия		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 38 Греция
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 43 Беларусь
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 34 Люксембург
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 48 Сев. Македония		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 35 Литва
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 49 Грузия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 44 Азербайджан
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 39 Косово		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 45/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 46 Казахстан/Молдова
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 40/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 41 Кипр/Эстония
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 50 Гибралтар
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 36 Фарерские о-ва

Лига D

Корзина 1 Корзина 2
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 45/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 46 Казахстан/Молдова
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 40/Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 41 Кипр/Эстония
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 51 Лихтенштейн
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 56 Мальта		 Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 55 Латвия
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 59 Сан-Марино
Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией - изображение 54 Андорра

Формат жеребьёвки

55 сборных согласно рейтингу Лиги наций, сформированному в прошлом турнире, были распределены на четыре Лиги. В Лигах A, B и C четыре группы по четыре команды, а в Лиге D две группы, в одной из которых будет четыре сборных, а в другой - три. На групповом этапе команды сыграют по круговой системе по два раза с каждым соперником. Победители каждого квартета повышаются в классе, а худшие команды отправляются дивизионом ниже. Четыре победителя Лиги A выходят в Финал четырёх, в котором разыграют главный трофей турнира.

В парах команд Казахстан / Молдова и Кипр / Эстония участники Лиги C определятся в стыковых матчах, которые состоятся в марте 2022 года.

Когда состоятся матчи Лиги наций?

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Решающие матчи:
Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года
Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года

Где пройдёт Финал четырёх Лиги наций 2023?

Решающий этап турнира будет сыгран на полях одной из сборных, которая пробьётся в Финал четырёх. Таким образом, место проведения определится не ранее последнего тура группового этапа Лиги наций.

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Комментарии (12)
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ПетроФ (Луцьк)
16.12.2021 в 20:55
угорців відправили на забій.) А Україна без проблем виграє групу. а якщо ні то Павелко повинен застрілитись
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0
0
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Romerik (YNWA)
16.12.2021 в 20:04
Ахах кантони попали. Все як я і бажав їм, тільки іспанці замість французів. Щасливої дороги в групу Б, га...кантони
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+4
0
friday13 (Львів)
16.12.2021 в 20:00
навіщо додали прапори всіх країн по 2 рази на сторінці. без них можна обійтися. в мобільній версії взагалі каша. жереб норм
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0
0
avatar
Золотой Мяч (Chikago)
16.12.2021 в 19:46
Израиль Албания будет интересно глянуть)))))
Ответить
0
-4
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.12.2021 в 19:58
На кого?
Ответить
+2
0
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Золотой Мяч (Chikago)
16.12.2021 в 20:05
На игру Израиля против Албании
0
-3
Unselfish (Белая Церковь )
16.12.2021 в 19:05
Норвегия, Сербия, Черногория.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 18:47
Наша команда не возвращалась в Лигу В. Её кантоны по беспределу туда отправили.
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+7
0
metall5291 (Kharkiv)
16.12.2021 в 20:41
+++++
Ответить
+1
0
Wille_kiev (Украина)
16.12.2021 в 18:06
Шотландия, Румыния, Словения)
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
16.12.2021 в 17:57
Норвегия, Румыния, Албания
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+1
0
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Zolotoy Myach1 (Chikago)
16.12.2021 в 17:52
И ни одного прогноза)))
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+1
-3


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