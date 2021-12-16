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Жеребьёвка Лиги наций: Италия, Германия и Англия в одной группе, Украина сыграет с Шотландией
Наша команда вернулась в Лигу B
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне проходит жеребьёвка третьего сезона Лиги наций. UA-Футбол внимательно следит за развитием событий. Начало церемонии в 19:00.
Напомним, что Украина после технического поражения от Швейцарии финишировала на четвёртом месте своей группы Лиги А, поэтому покинула дивизион сильнейших и понизилась в классе.
Результаты жеребьёвки
Лига A
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
| Франция
Дания
Хорватия
Австрия
| Испания
Португалия
Швейцария
Чехия
| Италия
Германия
Англия
Венгрия
| Бельгия
Нидерланды
Польша
Уэльс
Лига B
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
| Украина
Шотландия
Ирландия
Армения
| Исландия
Россия
Израиль
Албания
| Босния-Герцеговина
Финляндия
Румыния
Черногория
| Швеция
Норвегия
Сербия
Словения
Лига C
|Группа 1
|Группа 2
|Группа 3
|Группа 4
| Турция
Люксембург
Литва
Фарерские о-ва
| Сев. Ирландия
Греция
Косово
/ Кипр/Эстония
| Словакия
Беларусь
Азербайджан
/ Казахстан/Молдова
| Болгария
Сев. Македония
Грузия
Гибралтар
Лига D
|Группа 1
|Группа 2
| Лихтенштейн
/ Казахстан/Молдова
Андорра
Латвия
| Мальта
/ Кипр/Эстония
Сан-Марино
Участники жеребьёвки
Лига A
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
| Франция
Испания
Италия
Бельгия
| Португалия
Нидерланды
Дания
Германия
| Англия
Польша
Швейцария
Хорватия
| Уэльс
Австрия
Чехия
Венгрия
Лига B
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
| Украина
Швеция
Босния-Герцеговина
Исландия
| Финляндия
Норвегия
Шотландия
Россия
| Израиль
Румыния
Сербия
Ирландия
| Словения
Черногория
Албания
Армения
Лига C
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
| Турция
Словакия
Болгария
Сев. Ирландия
| Греция
Беларусь
Люксембург
Сев. Македония
| Литва
Грузия
Азербайджан
Косово
|/ Казахстан/Молдова
/ Кипр/Эстония
Гибралтар
Фарерские о-ва
Лига D
|Корзина 1
|Корзина 2
|/ Казахстан/Молдова
/ Кипр/Эстония
Лихтенштейн
Мальта
| Латвия
Сан-Марино
Андорра
Формат жеребьёвки
55 сборных согласно рейтингу Лиги наций, сформированному в прошлом турнире, были распределены на четыре Лиги. В Лигах A, B и C четыре группы по четыре команды, а в Лиге D две группы, в одной из которых будет четыре сборных, а в другой - три. На групповом этапе команды сыграют по круговой системе по два раза с каждым соперником. Победители каждого квартета повышаются в классе, а худшие команды отправляются дивизионом ниже. Четыре победителя Лиги A выходят в Финал четырёх, в котором разыграют главный трофей турнира.
В парах команд Казахстан / Молдова и Кипр / Эстония участники Лиги C определятся в стыковых матчах, которые состоятся в марте 2022 года.
Когда состоятся матчи Лиги наций?
Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года
Решающие матчи:
Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года
Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года
Где пройдёт Финал четырёх Лиги наций 2023?
Решающий этап турнира будет сыгран на полях одной из сборных, которая пробьётся в Финал четырёх. Таким образом, место проведения определится не ранее последнего тура группового этапа Лиги наций.
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