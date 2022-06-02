Гио Цитаишвили отдал голевой пас в матче Лиги Наций и был заменен до перерыва

В рамках первого тура Лиги Наций между собой играют сборный Грузии и Гибралтара.

Хозяева до перерыва забили дважды и не обошлось без наших давних знакомых. Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили отдал голевую, после которой счет удалось открыть Кварацхелии.

Правда первый тайм Гио доиграть не сумел. Он был заменен на 40-й минуте после столкновения с игроком соперника. Вероятно, речь идет не о травме, а скорее о перестраховки со стороны тренерского штаба.

Напомним, что вторую половину сезона Цитаишвили провел в аренде в "Висле".