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Гио Цитаишвили отдал голевой пас в матче Лиги Наций и был заменен до перерыва

Лига наций УЕФА
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Все это в составе грузинской сборной

Гио Цитаишвили отдал голевой пас в матче Лиги Наций и был заменен до перерыва

Фото: twitter Geo Team

UA-Футбол
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В рамках первого тура Лиги Наций между собой играют сборный Грузии и Гибралтара.

Хозяева до перерыва забили дважды и не обошлось без наших давних знакомых. Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили отдал голевую, после которой счет удалось открыть Кварацхелии.

Правда первый тайм Гио доиграть не сумел. Он был заменен на 40-й минуте после столкновения с игроком соперника. Вероятно, речь идет не о травме, а скорее о перестраховки со стороны тренерского штаба.

Напомним, что вторую половину сезона Цитаишвили провел в аренде в "Висле".

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В статье: Грузия Георгий Цитаишвили
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