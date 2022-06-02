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Лига Наций. Норвегия минимально побеждает сербов благодаря голу Холанда
Герой у скандинавов остается неизменным
фото - fotball.no
Откровенно говоря, мало кто мог ожидать от сегодняшнего поединка зрелищности и эффектности. Первый матч турнира для обеих команд, как ни как. Мы видим, что все ожидания оправдались, и счет на табло сменился только раз за весь матч. Что же могло запомниться зрителям - сейчас детально разберем.
С самого начала встречи норвежцы пытались доминировать, но получалось это далеко не всегда. Первый острый момент зрители могли увидеть на пятой минуте, когда Эльюнусси прорвался по правому флангу и исполнил подачу в штрафную. Мог бы быть гол, однако Кинг не добрался до игрового снаряда у боковой линии. После этого сербам удалось некоторое время подержать мяч на своей половине поля, но без особых успехов. Попытки атаковать раз за разом заканчивались отборами со стороны соперника.
Уже ближе к 20-й минуте норвежцам удалось создать первую реальную опасность. Эльюнусси после заброса из глубины головой скидывает мяч на Холанда, а форвард входит в штрафную и бьет с убойной позиции выше створа ворот. Сложно было понять, как Эрлинг не реализовал этот момент.
Однако, реализация не подвела звездного нападающего несколькими минутами позже, когда и был забит единственный в сегодняшнем матче гол. Норвежцы быстро разыграли назначенный штрафной, Педерсен получил мяч на правом краю и прострелил во вратарскую, а Холанд со всей силы пробил в пустые ворота. С таким ударом даже Куртуа ничего бы не смог сделать.
После пропущенного гола сербы немного активизировались и смогли создать несколько неплохих возможностей забить. Сначала Тадич неплохо прошел на левом фланге, но прострел в центр на Митровича прервали защитники. Затем Лазович промчался по правому полуфлангу и исполнил мягкий заброс в штрафную, где тот же Митрович пробил в падении через себя, но в створ не попал.
С началом второго тайма сербы не прекратили давление на ворота Нюланда. На 49-й минуте Митрович зацепился за мяч на дальнем углу вратарской и пробил в створ, а голкипер в прыжке спас свои ворота. Несколькими мгновениями позже балканцы создали еще более острый момент. После навеса Тадича с правого края штрафной Митрович головой скинул мяч во вратарскую, где Нюланд на выходе опередил Йовича, а затем корпусом парировал удар Лазовича в упор.
Стало видно, что скандинавы немного устали, и уже не могут создавать такие острые моменты, как в первом тайме. Гости старались удержать мяч на своей половине поля и, таким образом, выматывали соперника, которому приходилось все время прессинговать. Несмотря на это, вплоть до 80-й минуты хозяева не уставали давить на оппонента. Ближе к финальному свистку сербы создали последний опасный момент. Живкович, прорвавшись по правому флангу, прострелил в центр штрафной, однако, его пас был прерван защитниками.
Таким образом, норвежцы добывают победу в первом матче Лиги Наций и теперь ждут поединков со Швецией и Словенией. Хозяевам поля в то же время нужно поработать над реализацией, ведь моментов было создано не так и мало. После этого балканцы смогут претендовать на победу даже в матчах с более сильным соперником, чем сегодня.
Лига Наций
Сербия - Норвегия 0:1
Гол: Холанд, 26
Сербия: Милинкович, Павлович, Велькович, Миленкович, Костич, Лукич, Гудель, Милинкович-Савич, Лазович, Тадич, Митрович
Норвегия: Нюланд, Мелинг, Остигор, Страндберг, Педерсен, Берг, Эурснер, Эдегор, Кинг, Холанд, Эльюнусси.
Предупреждения: Митрович 61 - Эурснес 3, Мелинг 82
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