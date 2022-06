Лига наций. Франция - Дания 1:2. И даже Бензема не спас

Дания приятно впечатляет уже несколько лет, и Франция знала, что ей не будет легко. Но это ее не спасло.

Скандинавы со старта защищались очень низким блоком, но не забывали контратаковать. Меле на 5-й минуте попал в штангу с острого угла. Хозяева ответили на это моментом Бензема - заблокировали защитники.

Вообще Карим в условиях плотной опеки выглядел выгоднее Мбаппе - он лучше контролирует мяч под давлением, ему надо меньше пространства для обострения. Килиан играл активно, но неэффективно. То ли дело датчане - стоило Меле еще раз пробежаться вперед, как он опять оказался на мяче в штрафной, но пробил слабо.

24 - Denmark are the 24th team against which Karim Benzema has scored with France, only Thierry Henry (37) and Olivier Giroud (30) have done better with les Bleus. Festival. #FRADAN pic.twitter.com/s7ptGFdkJz