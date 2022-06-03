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Лига наций. Франция - Дания 1:2. И даже Бензема не спас
Неудачный день для чемпионов мира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA
Дания приятно впечатляет уже несколько лет, и Франция знала, что ей не будет легко. Но это ее не спасло.
Скандинавы со старта защищались очень низким блоком, но не забывали контратаковать. Меле на 5-й минуте попал в штангу с острого угла. Хозяева ответили на это моментом Бензема - заблокировали защитники.
Вообще Карим в условиях плотной опеки выглядел выгоднее Мбаппе - он лучше контролирует мяч под давлением, ему надо меньше пространства для обострения. Килиан играл активно, но неэффективно. То ли дело датчане - стоило Меле еще раз пробежаться вперед, как он опять оказался на мяче в штрафной, но пробил слабо.
24 - Denmark are the 24th team against which Karim Benzema has scored with France, only Thierry Henry (37) and Olivier Giroud (30) have done better with les Bleus. Festival. #FRADAN pic.twitter.com/s7ptGFdkJz— OptaJean (@OptaJean) June 3, 2022
Перед перерывом Мбаппе в придачу получил травму; чуть позже выбыл из-за повреждения и Варан. Слабый матч для Франции постепенно превращался в плохой.
Всех спасти, как в «Реале», попробовал Бензема. Карим почти в одиночку прошел на замахах всю защиту и забил с пяти метров. Шикарно!
Другое дело, что Франция как команда на победу не наработала. Гол Корнелиуса нельзя назвать нелогичным - Эриксен и Хейбьерг пару раз пробовали забросы в штрафную, и вот, наконец, прошло.
Сразу после этого очень круто издали пробивал Сков - спас Льорис. За французов ответил Канте - перекладина. Затем еще момент Эриксена и, наконец, второй гол Корнелиуса - с острого угла мощно под перекладину. И кто тут чемпион мира?
Andreas Cornelius!!! 2-1.#ForDanmark #NationsLeague #FRADEN pic.twitter.com/LOeFwZJYmO— Danish Football (@DANISHF00TBALL) June 3, 2022
Для Франции это первое домашнее поражение с 2020 года. Сейчас будут писать, мол, помешали травма Мбаппе и отсутствие Дешама, у которого на днях умер отец, но дело точно не только в них. Дания - вот кто заставил французов выглядеть плохо. На Евро-2020 казалось, что мы увидели потолок скандинавов, но, очевидно, это не так.
1-й тур Лиги наций. Париж. "Стад де Франс"
Франция - Дания - 1:2
Голы: Бензема, 51 - Корнелиус, 68, 89
Франция: Льорис - Кунде (Диаби, 90+1), Варан (Салиба, 61), Люка Эрнандес - Коман (Клаусс, 90+1), Канте, Чуамени, Тео Эрнандес - Гризманн (Рабьо, 78) - Бензема, Мбаппе (Нкунку, 46)
Дания: Шмейхель - Андерсен, Вестергор (Кристенсен, 61), Нельссон - Васс (Дамсгор, 60), Дилейни (Йенсен, 85), Хейбьерг, Меле - Сков (Брейтуэйт, 84), Дольберг (Корнелиус, 60), Эриксен
Предупреждение: Нельссон, 72
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