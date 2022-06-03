Лига наций. Франция - Дания 1:2. И даже Бензема не спас

Дания приятно впечатляет уже несколько лет, и Франция знала, что ей не будет легко. Но это ее не спасло.

Скандинавы со старта защищались очень низким блоком, но не забывали контратаковать. Меле на 5-й минуте попал в штангу с острого угла. Хозяева ответили на это моментом Бензема - заблокировали защитники.

Вообще Карим в условиях плотной опеки выглядел выгоднее Мбаппе - он лучше контролирует мяч под давлением, ему надо меньше пространства для обострения. Килиан играл активно, но неэффективно. То ли дело датчане - стоило Меле еще раз пробежаться вперед, как он опять оказался на мяче в штрафной, но пробил слабо.

24 - Denmark are the 24th team against which Karim Benzema has scored with France, only Thierry Henry (37) and Olivier Giroud (30) have done better with les Bleus. Festival. #FRADAN pic.twitter.com/s7ptGFdkJz — OptaJean (@OptaJean) June 3, 2022

Перед перерывом Мбаппе в придачу получил травму; чуть позже выбыл из-за повреждения и Варан. Слабый матч для Франции постепенно превращался в плохой.

Всех спасти, как в «Реале», попробовал Бензема. Карим почти в одиночку прошел на замахах всю защиту и забил с пяти метров. Шикарно!

Другое дело, что Франция как команда на победу не наработала. Гол Корнелиуса нельзя назвать нелогичным - Эриксен и Хейбьерг пару раз пробовали забросы в штрафную, и вот, наконец, прошло.

Сразу после этого очень круто издали пробивал Сков - спас Льорис. За французов ответил Канте - перекладина. Затем еще момент Эриксена и, наконец, второй гол Корнелиуса - с острого угла мощно под перекладину. И кто тут чемпион мира?

Для Франции это первое домашнее поражение с 2020 года. Сейчас будут писать, мол, помешали травма Мбаппе и отсутствие Дешама, у которого на днях умер отец, но дело точно не только в них. Дания - вот кто заставил французов выглядеть плохо. На Евро-2020 казалось, что мы увидели потолок скандинавов, но, очевидно, это не так.

1-й тур Лиги наций. Париж. "Стад де Франс"

Франция - Дания - 1:2

Голы: Бензема, 51 - Корнелиус, 68, 89

Франция: Льорис - Кунде (Диаби, 90+1), Варан (Салиба, 61), Люка Эрнандес - Коман (Клаусс, 90+1), Канте, Чуамени, Тео Эрнандес - Гризманн (Рабьо, 78) - Бензема, Мбаппе (Нкунку, 46)

Дания: Шмейхель - Андерсен, Вестергор (Кристенсен, 61), Нельссон - Васс (Дамсгор, 60), Дилейни (Йенсен, 85), Хейбьерг, Меле - Сков (Брейтуэйт, 84), Дольберг (Корнелиус, 60), Эриксен

Предупреждение: Нельссон, 72