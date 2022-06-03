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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия – Нидерланды 1:4. Прощай, золотое поколение

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Тяжелое домашнее фиаско "красных дьяволов"

Бельгия – Нидерланды 1:4. Прощай, золотое поколение

Фото: Faisal HQ, Twitter

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Лига наций А, группа D. 1-й тур

Брюссель, "Руа Бодуэн"

Бельгия – Нидерланды 1:4

Голы: Батшуайи 90+3 – Бергвейн 40, Депай 51, 65, Дюмфрис 61

Бельгия: Миньоле – Алдервейрелд, Боята, Вертонген – Менье (Карраско, 67), Ванакен (Онана, 46), Витсель (Батшуайи, 67), Кастань– Лукаку (Троссард, 27) , де Брюйне, Э. Азар (Мертенс, 46)

Нидерланды: Силлессен – Тимбер, ван Дейк, Аке (де Лигт, 74) – Дюмфрис, Бергхейс (Коопмейнерс, 83), Ф. де Йонг, Клаассен, Блинд – Бергвейн, Депай

Предупреждения: Мертенс 47 – ван Дейк 89

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В статье: Нидерланды Бельгия
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