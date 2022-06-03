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Бельгия – Нидерланды 1:4. Прощай, золотое поколение
Тяжелое домашнее фиаско "красных дьяволов"
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига наций А, группа D. 1-й тур
Брюссель, "Руа Бодуэн"
Бельгия – Нидерланды 1:4
Голы: Батшуайи 90+3 – Бергвейн 40, Депай 51, 65, Дюмфрис 61
Бельгия: Миньоле – Алдервейрелд, Боята, Вертонген – Менье (Карраско, 67), Ванакен (Онана, 46), Витсель (Батшуайи, 67), Кастань– Лукаку (Троссард, 27) , де Брюйне, Э. Азар (Мертенс, 46)
Нидерланды: Силлессен – Тимбер, ван Дейк, Аке (де Лигт, 74) – Дюмфрис, Бергхейс (Коопмейнерс, 83), Ф. де Йонг, Клаассен, Блинд – Бергвейн, Депай
Предупреждения: Мертенс 47 – ван Дейк 89
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