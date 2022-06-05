Лига наций. Чехия - Испания 2:2. Беззащитная версия Фурии

Ничья в первом туре с Португалией (1:1) понизила шансы Испании на первое место в группе. Сегодняшняя мировая ударила по ним еще больше.

По именам Чехия - явный аутсайдер квартета, однако сегодня она не выглядела слабее пиренейцев. Да, хозяева отдали испанцам мяч, но что они позволили с ним делать? Бесцельно катать в средней зоне? Так это не запрещено.

Сильно помог "Народной команде" и ранний гол - разрезная передача с центра поля вывела Кухту и Пешека вдвоем на голкипера, и дальнейшее было делом техники.

Луис Энрике после матча с Португалией полностью поменял центр защиты - вместо Диего Льоренте и Пау Торреса появились Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес, но лучше не стало. Кажется, Испании просто противопоказана высокая линия обороны с этой четверкой, вот и все.

1st - Aged 17 years and 304 days, Gavi has become the youngest player to score for @SeFutbol ???????? in a competitive game, overpassing Ansu Fati, who scored with 17 years and 311 days against Ukraine in September 2020, also in UEFA Nations League.



Future. https://t.co/GkPx8n8uOF pic.twitter.com/GcKy5LqW5w — OptaJose (@OptaJose) June 5, 2022

А вот в полузащите по-прежнему силен Гави. 17-летний талант сравнял счет на индивидуальном мастерстве, исполнив с левой ноги. Чехи сами виноваты - затянули с заменой после травмы Янкто и пропустили в меньшинстве перед самым перерывом.

После этого даже появилось ощущение, что во втором тайме к Гави еще кто-то присоединится, и фаворит таки дожмет соперника, но не вышло. Даже если Испания создавала моменты, Асенсио, Мората и, особенно, Ферран Торрес их транжирили.

Отсутствие яркого бомбардира типа Вильи - вторая проблема нынешнего созыва Испании. Вкупе с первой - плохим центром обороны - это сегодня привело к потере двух очков.

Просто вдумайтесь: во втором тайме чехи дважды (!) выводили Яна Кухту на рандеву с Унаи Симоном лонгболами со своей половины поля! Форвард реализовал один шанс из двух.

16 - @SeFutbol have scored in 16 consecutive games in all competitions, their third best historical record after 20 games scoring between 1947 and 1951 and 42 between 2016 and 2020.



Offensive. pic.twitter.com/x7BGvXjxQ8 — OptaJose (@OptaJose) June 5, 2022

Испания могла и проиграть, но в концовке Иньиго Мартинес чуть реабилитировался у чужих ворот, замкнув навес. В итоге выстраданная, но не почетная ничья. Учитывая, что Португалия в параллельном матче разнесла Швейцарию, дела у команды Луиса Энрике неважны.

2-й тур Лиги наций. Прага. "Эден-Арена"

Чехия - Испания - 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90

Чехия: Вацлик - Зима, Брабец, Матею - Коуфал, Соучек, Садилек, Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46) - Лингр (Черны, 59), Кухта (Юречка, 78), Пешек (Гложек, 59)

Испания: Симон - Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо - Гави, Родри (Бускетс, 61), Коке (Маркос Льоренте, 72) - Сарабия (Ферран Торрес, 46), де Томас (Мората, 61), Ольмо (Асенсио, 61)

Предупреждения: Коуфал, 90+1 - Родри, 58