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Лига наций. Чехия - Испания 2:2. Беззащитная версия Фурии
Фаворит еле ушел от поражения
Фото: facebook.com/narodak
Ничья в первом туре с Португалией (1:1) понизила шансы Испании на первое место в группе. Сегодняшняя мировая ударила по ним еще больше.
По именам Чехия - явный аутсайдер квартета, однако сегодня она не выглядела слабее пиренейцев. Да, хозяева отдали испанцам мяч, но что они позволили с ним делать? Бесцельно катать в средней зоне? Так это не запрещено.
Сильно помог "Народной команде" и ранний гол - разрезная передача с центра поля вывела Кухту и Пешека вдвоем на голкипера, и дальнейшее было делом техники.
Луис Энрике после матча с Португалией полностью поменял центр защиты - вместо Диего Льоренте и Пау Торреса появились Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес, но лучше не стало. Кажется, Испании просто противопоказана высокая линия обороны с этой четверкой, вот и все.
1st - Aged 17 years and 304 days, Gavi has become the youngest player to score for @SeFutbol ???????? in a competitive game, overpassing Ansu Fati, who scored with 17 years and 311 days against Ukraine in September 2020, also in UEFA Nations League.— OptaJose (@OptaJose) June 5, 2022
Future. https://t.co/GkPx8n8uOF pic.twitter.com/GcKy5LqW5w
А вот в полузащите по-прежнему силен Гави. 17-летний талант сравнял счет на индивидуальном мастерстве, исполнив с левой ноги. Чехи сами виноваты - затянули с заменой после травмы Янкто и пропустили в меньшинстве перед самым перерывом.
После этого даже появилось ощущение, что во втором тайме к Гави еще кто-то присоединится, и фаворит таки дожмет соперника, но не вышло. Даже если Испания создавала моменты, Асенсио, Мората и, особенно, Ферран Торрес их транжирили.
Отсутствие яркого бомбардира типа Вильи - вторая проблема нынешнего созыва Испании. Вкупе с первой - плохим центром обороны - это сегодня привело к потере двух очков.
Просто вдумайтесь: во втором тайме чехи дважды (!) выводили Яна Кухту на рандеву с Унаи Симоном лонгболами со своей половины поля! Форвард реализовал один шанс из двух.
16 - @SeFutbol have scored in 16 consecutive games in all competitions, their third best historical record after 20 games scoring between 1947 and 1951 and 42 between 2016 and 2020.— OptaJose (@OptaJose) June 5, 2022
Offensive. pic.twitter.com/x7BGvXjxQ8
Испания могла и проиграть, но в концовке Иньиго Мартинес чуть реабилитировался у чужих ворот, замкнув навес. В итоге выстраданная, но не почетная ничья. Учитывая, что Португалия в параллельном матче разнесла Швейцарию, дела у команды Луиса Энрике неважны.
2-й тур Лиги наций. Прага. "Эден-Арена"
Чехия - Испания - 2:2
Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90
Чехия: Вацлик - Зима, Брабец, Матею - Коуфал, Соучек, Садилек, Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46) - Лингр (Черны, 59), Кухта (Юречка, 78), Пешек (Гложек, 59)
Испания: Симон - Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо - Гави, Родри (Бускетс, 61), Коке (Маркос Льоренте, 72) - Сарабия (Ферран Торрес, 46), де Томас (Мората, 61), Ольмо (Асенсио, 61)
Предупреждения: Коуфал, 90+1 - Родри, 58
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