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Лига наций. Чехия - Испания 2:2. Беззащитная версия Фурии

Лига наций УЕФА
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Фаворит еле ушел от поражения

Лига наций. Чехия - Испания 2:2. Беззащитная версия Фурии

Фото: facebook.com/narodak

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ничья в первом туре с Португалией (1:1) понизила шансы Испании на первое место в группе. Сегодняшняя мировая ударила по ним еще больше.

По именам Чехия - явный аутсайдер квартета, однако сегодня она не выглядела слабее пиренейцев. Да, хозяева отдали испанцам мяч, но что они позволили с ним делать? Бесцельно катать в средней зоне? Так это не запрещено.

Сильно помог "Народной команде" и ранний гол - разрезная передача с центра поля вывела Кухту и Пешека вдвоем на голкипера, и дальнейшее было делом техники.

Луис Энрике после матча с Португалией полностью поменял центр защиты - вместо Диего Льоренте и Пау Торреса появились Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес, но лучше не стало. Кажется, Испании просто противопоказана высокая линия обороны с этой четверкой, вот и все.

А вот в полузащите по-прежнему силен Гави. 17-летний талант сравнял счет на индивидуальном мастерстве, исполнив с левой ноги. Чехи сами виноваты - затянули с заменой после травмы Янкто и пропустили в меньшинстве перед самым перерывом.

После этого даже появилось ощущение, что во втором тайме к Гави еще кто-то присоединится, и фаворит таки дожмет соперника, но не вышло. Даже если Испания создавала моменты, Асенсио, Мората и, особенно, Ферран Торрес их транжирили.

Отсутствие яркого бомбардира типа Вильи - вторая проблема нынешнего созыва Испании. Вкупе с первой - плохим центром обороны - это сегодня привело к потере двух очков.

Просто вдумайтесь: во втором тайме чехи дважды (!) выводили Яна Кухту на рандеву с Унаи Симоном лонгболами со своей половины поля! Форвард реализовал один шанс из двух.

Испания могла и проиграть, но в концовке Иньиго Мартинес чуть реабилитировался у чужих ворот, замкнув навес. В итоге выстраданная, но не почетная ничья. Учитывая, что Португалия в параллельном матче разнесла Швейцарию, дела у команды Луиса Энрике неважны.

2-й тур Лиги наций. Прага. "Эден-Арена"

Чехия - Испания - 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90

Чехия: Вацлик - Зима, Брабец, Матею - Коуфал, Соучек, Садилек, Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46) - Лингр (Черны, 59), Кухта (Юречка, 78), Пешек (Гложек, 59)

Испания: Симон - Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо - Гави, Родри (Бускетс, 61), Коке (Маркос Льоренте, 72) - Сарабия (Ферран Торрес, 46), де Томас (Мората, 61), Ольмо (Асенсио, 61)

Предупреждения: Коуфал, 90+1 - Родри, 58

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