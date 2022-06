Лига наций. Чехия - Испания 2:2. Беззащитная версия Фурии

Ничья в первом туре с Португалией (1:1) понизила шансы Испании на первое место в группе. Сегодняшняя мировая ударила по ним еще больше.

По именам Чехия - явный аутсайдер квартета, однако сегодня она не выглядела слабее пиренейцев. Да, хозяева отдали испанцам мяч, но что они позволили с ним делать? Бесцельно катать в средней зоне? Так это не запрещено.

Сильно помог "Народной команде" и ранний гол - разрезная передача с центра поля вывела Кухту и Пешека вдвоем на голкипера, и дальнейшее было делом техники.

Луис Энрике после матча с Португалией полностью поменял центр защиты - вместо Диего Льоренте и Пау Торреса появились Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес, но лучше не стало. Кажется, Испании просто противопоказана высокая линия обороны с этой четверкой, вот и все.

1st - Aged 17 years and 304 days, Gavi has become the youngest player to score for @SeFutbol ???????? in a competitive game, overpassing Ansu Fati, who scored with 17 years and 311 days against Ukraine in September 2020, also in UEFA Nations League.



Future. https://t.co/GkPx8n8uOF pic.twitter.com/GcKy5LqW5w