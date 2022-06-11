С миру по нитке, или Как в сборной Армении оказались колумбиец, швед и два аргентинца

А вы знали, что за сборную Армении играет форвард "Бока Хуниорс"?

На матч с Украиной Норберто Бриаско, правда, не вызван, да и за "Боку" почти не выходит, но факт остается фактом. В 2018 году армяне привлекли в свою сборную парня, который родился и всю сознательную жизнь провел в Буэнос-Айресе.

С Арменией Бриаско связывает мать - ее фамилия Балекян. В детстве он слышал армянский язык от мамы и дедушки, но говорить так и не научился - только понимает отдельные слова.

Закавказскую сборную это, впрочем, не смутило. Население Армении не превышает 3 млн человек, тогда как за ее пределами проживают еще 7-8 млн армян, что превращает диаспору в ценный ресурс, который используют в том числе и в футболе.

Еще в 90-ые были первые попытки заиграть в сборной "французов" Мишеля Тер-Закаряна и Эрика Асадуряна - оба приезжали, но из-за возраста погоду не сделали.

Норберто Бриаско, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hernan Cortez

Украина вряд ли забыла Альберта Саркисяна - техничный хав трижды забивал нашей сборной, а еще играл за киевский "Арсенал". Так вот, он родился в Нальчике и в жизни не выступал за армянские клубы.

Та же история с героями поколения, кому сейчас слегка за 30. Араз Озбилис - уроженец Стамбула, а футболу обучался в Нидерландах; Юра Мовсисян вообще с 12 лет проживал в Калифорнии и сделал карьеру в МЛС.

Бриаско на общем фоне выделяется разве что экзотичным происхождением и… невысоким уровнем игры. Лет 10-15 назад армяне вряд ли бы им заинтересовались, но сейчас хватаются и за Норберто, и за 31-летнего уроженца Стокгольма Андре Чалишира, и даже африканцев каких-то натурализуют. Почему - догадаться несложно.

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После Бархатной революции 2018-го армянский футбол сбросил с себя оковы мафиози Рубена Айрапетяна, с начала века возглавлявшего федерацию, но в светлое будущее не шагнул.

Хинес Мелендес, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jamie McDonald - FIFA/FIFA

Реформаторы, как водится, много обещали и даже привезли в Ереван сверхопытного Хинеса Мелендеса, поучаствовавшего во всех крупнейших успехах испанских молодежек за последние 20 лет, но что это поменяло?

Сборная U-17 проиграла 14 матчей из последних 15; Армения U-19 уступила в 4 матчах из последних 5; молодежка U-21 провалилась 18 раз в последних 20 встречах.

Интересно, а Мелендес вообще знал, куда приходит? Футбол в Армении завалили задолго до него. Местный чемпионат превратился в рай для черных букмекеров; команды насытили дворовые иностранцы; молодежь готовят из рук вон плохо.

В 2020-м энтузиасты посчитали, что за 5 лет в сборную Армении вызывали 64 футболистов, из которых 31 воспитывались в школах Еревана, еще 26 - за рубежом и лишь семеро стали профи в регионах Армении.

Типичный матч юношей в Армении. Город Ноемберян, Фото: aniarc.am

Система построена так, что у талантливого парня в провинции шансов пробиться, как у африканца преуспеть в хоккее. Надо или ехать в столицу, или… искать другую профессию. Кому-то, как Алику Аракеляну, повезло - его родители ради карьеры сына переехали из Спитака в Ереван. Но очень многие не "доживают" в футболе даже до U-16.

Мелендес и его протеже Хоакин Капаррос, всю жизнь проработавшие в идеальных условиях Испании, наверняка в шоке от увиденного, но виду не подают и стараются держать фасон.

"Мы с большим энтузиазмом подошли к этому матчу, хотели порадовать наших болельщиков. Но игра не получилась, с первых же минут команда играла плохо и пропустила быстрый гол", - заявил главный тренер после поражения Северной Македонии со счетом 0:5.

И вот на этом самом месте в наш рассказ опять врывается стремительным домкратом товарищ Бриаско.

***

Вы представляете, какой нужен кадровый голод, чтобы его нашли и привезли из Аргентины?

У Мелендеса и его коллег по федерации просто нет выбора. Молодежки по сути развалены, вот и роются по заграницам, где до них еще не побывали.

География поисков поражает. Так, в сборную подтянули Жорди Монро - темнокожего колумбийца, чья мать Луселия, как выяснилось имела в роду армян. Яркой карьерой правый бек клуба "Бояка Чико" похвастать не мог, так что даже переехал на новообретенную родину.

Еще один персонаж эпохи Мелендеса - Андре Чалишир. Сын отца-ассирийца и армянской матери, он родился в Стокгольме и почти всю карьеру провел в Швеции. Сейчас Андре 31, и он обживается в роли основного центрбека армянской сборной.

Наконец, самый одаренный из всех - плеймейкер "Коламбус Крю" Лукас Селараян. Этот родился в аргентинской Кордове, как, например, Пауло Дибала или Давид Налбандян. Легкий, техничный хавбек умеет и сам забить, и пас отдать; на пике карьеры его оценивали в 10 млн евро.

Его привлечение сулило немалые выгоды, но остро встал вопрос адаптации. Корни корнями, но где матэ, а где армянский чай? Пока Лукас явно не в своей тарелке.

С "россиянами" в этом плане намного проще - их главное уломать. Впрочем, с тех пор, как армяне перестали считаться в РПЛ легионерами, с этим стало попроще. Хорен Байрамян и Давид Юрченко уже дают результат; за ними - юный и мегаперспективный Эдуард Сперцян. Паренек местами напоминает Генриха Мхитаряна 15-летней давности. Ему бы в толковый чемпионат - и могут быть люди.

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Добавьте сюда "датчанина" Бабаяна, "немцев" Адамяна и Карапетяна - и что получаем?

Сборная Армении - это сборная не государства, а, скорее, разбросанной по миру армянской нации. Отсюда и контраст между результатами национальной команды и юниоров.

Там, где за все отвечает государство, у армян полный провал; там же, где в дело вступает нация, порой случаются и достойные матчи, как вот на неделе с Ирландией (1:0), где победный гол забил уроженец Ставрополя Сперцян.

Он из "айастанцев" - трудовых и экономических мигрантов современности. Их много; только за первые 20 лет независимости Армению покинуло около миллиона человек. Еще больше "аспахов" - потомков старинных волн миграции, как, например, Бриаско. Ну, а вся вместе диаспора именует себя Спюрк. Такая вот терминология.

В общем, не удивляйтесь, если сегодня против Украины выйдут играть темнокожие армяне или армяне с чертами лиц индейцев - это новая норма.

И да, у этой монеты две стороны. С одной, очень круто, когда люди помнят о корнях; когда Юре Мовсисяну, родившемуся в Баку и выросшему в США, не все равно.

"Наша сборная преобразовалась, благодаря единству, духу, вере в себя. Сейчас мы на верном пути. Я посвящаю свой гол всеми любимому Араику Хандояну и всем нашим героям", - кто знает, тот поймет.

С другой же стороны, Армения показывает, что без развития молодежного футбола взрослая сборная тоже обречена страдать. Лучшие из диаспоры все равно будут выступать за страны, где родились, как Джоркаефф, Богоссян или, из свежего, Арсен Захарян, которого не остановила даже буря хейта в интернете (он выбрал россию).

Для шага вперед нужно сильное поколение непосредственно внутри Армении, но результаты юниоров падают; страна увязла в войне и политических разборках; на легендарном "Раздане" разбита барахолка; еще и Мхитарян в марте из сборной ушел. Есть теория, что темнее всего перед рассветом - может, это оно?

Пока же констатируем, что Армения самобытна, поразительно разнообразная, но при этом... слабая. Украина обязана без нервов и на классе брать три очка.