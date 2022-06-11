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Рангник: Мы пропустили два необязательных мяча против Дании и Франции
Тренер рассказал о вчерашней ничьей
Фото: The Guardian
Наставник сборной Австрии Ральф Рангник дал комментарий после матча с Францией (1:1):
"Почему мы играем в футбол? Конечно, чтобы радоваться. А еще более радостно, когда ты выигрываешь. Мы же пропустили 2 необязательных мяча против Дании и Франции, оба после наших стандартных положений.
Знаю, что мы играли хорошо, но нет причины приветствовать нас. Мы были близки к завоеванию трех очков, к победе.
Да, Франция очень давила на нас. Однако до того, как они сравняли счет, у них не было много хороших моментов. Теперь нужно быстро восстановиться и попытаться переиграть Данию", – сказал Рангник.
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