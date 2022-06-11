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Рангник: Мы пропустили два необязательных мяча против Дании и Франции

Лига наций УЕФА
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Тренер рассказал о вчерашней ничьей

Рангник: Мы пропустили два необязательных мяча против Дании и Франции

Фото: The Guardian

Новина українською

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник дал комментарий после матча с Францией (1:1):

"Почему мы играем в футбол? Конечно, чтобы радоваться. А еще более радостно, когда ты выигрываешь. Мы же пропустили 2 необязательных мяча против Дании и Франции, оба после наших стандартных положений.

Знаю, что мы играли хорошо, но нет причины приветствовать нас. Мы были близки к завоеванию трех очков, к победе.

Да, Франция очень давила на нас. Однако до того, как они сравняли счет, у них не было много хороших моментов. Теперь нужно быстро восстановиться и попытаться переиграть Данию", – сказал Рангник.

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В статье: Австрия Ральф Рангник Национальная сборная Франции
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Источник:
Сайт УЄФА

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