Рангник: Мы пропустили два необязательных мяча против Дании и Франции

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник дал комментарий после матча с Францией (1:1):

"Почему мы играем в футбол? Конечно, чтобы радоваться. А еще более радостно, когда ты выигрываешь. Мы же пропустили 2 необязательных мяча против Дании и Франции, оба после наших стандартных положений.

Знаю, что мы играли хорошо, но нет причины приветствовать нас. Мы были близки к завоеванию трех очков, к победе.

Да, Франция очень давила на нас. Однако до того, как они сравняли счет, у них не было много хороших моментов. Теперь нужно быстро восстановиться и попытаться переиграть Данию", – сказал Рангник.