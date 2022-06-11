Барсегян – не Мхитарян. Как Пятов спас Забарного и красиво ушел в закат. Аудиомнение #150

Обсуждаем поединок между Украиной и Арменией. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Ода Андрею Пятову, косплей Забарного на Бартру, неудачное выступление Цыганкова, Шапаренко и Яремчука, зато отличный матч для Матвиенко и… Сидорчука! Что представляет собой Армения без Мхитаряна, почему Петраков играл в два защитника, кто будет действовать в сборной Украины на позиции опорного полузащитника – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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