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Барсегян – не Мхитарян. Как Пятов спас Забарного и красиво ушел в закат. Аудиомнение #150

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Закономерная победа "сине-желтых"

Барсегян – не Мхитарян. Как Пятов спас Забарного и красиво ушел в закат. Аудиомнение #150

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Украиной и Арменией. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Ода Андрею Пятову, косплей Забарного на Бартру, неудачное выступление Цыганкова, Шапаренко и Яремчука, зато отличный матч для Матвиенко и… Сидорчука! Что представляет собой Армения без Мхитаряна, почему Петраков играл в два защитника, кто будет действовать в сборной Украины на позиции опорного полузащитника – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

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В статье: Андрей Пятов Украина Армения Александр Караваев Роман Яремчук Руслан Малиновский Сергей Сидорчук Александр Петраков Лига Наций Александр Зинченко Николай Матвиенко Николай Шапаренко Виктор Цыганков война с Россией Виталий Миколенко Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Аудио Подкасты UA-Футбол Тигран Барсегян Аудіодумка
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