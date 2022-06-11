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Тренер Армении Капаррос: Команда показала довольно хорошую игру. А после второго гола украинцев нам стало очень тяжело
Коуч доволен игрой своей команды против Украины
Фото: FFA
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги Наций от сборной Украины со счетом 0:3:
"На мой взгляд, наша команда показала довольно неплохую игру, но пропустила три несправедливых мяча. Нам приходится играть в напряженном графике, и это сегодня сказалось на наших действиях.
Во время матча один из футболистов попросил замену и именно после этого в нашей игре появились проблемы. Именно из-за плотного графика мне пришлось сегодня провести много замен.
А уже после второго гола украинцев нам вообще стало очень тяжело. Мы все очень расстроены результатом".
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