  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер Армении Капаррос: Команда показала довольно хорошую игру. А после второго гола украинцев нам стало очень тяжело
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Армении Капаррос: Команда показала довольно хорошую игру. А после второго гола украинцев нам стало очень тяжело

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Коуч доволен игрой своей команды против Украины

Тренер Армении Капаррос: Команда показала довольно хорошую игру. А после второго гола украинцев нам стало очень тяжело

Фото: FFA

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги Наций от сборной Украины со счетом 0:3:

"На мой взгляд, наша команда показала довольно неплохую игру, но пропустила три несправедливых мяча. Нам приходится играть в напряженном графике, и это сегодня сказалось на наших действиях.

Во время матча один из футболистов попросил замену и именно после этого в нашей игре появились проблемы. Именно из-за плотного графика мне пришлось сегодня провести много замен.

А уже после второго гола украинцев нам вообще стало очень тяжело. Мы все очень расстроены результатом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Хоакин Капаррос Национальная сборная Армении
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде