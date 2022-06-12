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Северная Македония громит Гибралтар. Грузия сохраняет лидерство в группе. Северная Ирландия и Кипр играют вничью
Результаты матчей Лиги С Лиги Наций
Фото: FootballElements
Сегодня прошли три матча команд-участниц Лиги С Лиги Наций. Первая игра, между Северной Ирландией и Кипром, завершилась ничьей со счетом 2:2 благодаря чудесному голу легенды АПЛ Джонни Эванса на 90+4 минуте. Обе команды идут последними в своей группе с 2 очками каждая.
Северная Ирландия 2:2 Кипр
В другой группе, Северная Македония безжалостно и кроваво расправилась со сборной Гибралтара, забив 4 гола еще в первом тайме и не пропустив ни одного. Однако, даже победа не позволила македонцам выйти на первое место в таблице.
Северная Македония 4:0 Гибралтар
Ведь в этой группе лидируют несокрушимые грузины, не проигрывающие уже 4 матча подряд. На этот раз под каток сборной Грузии попала Болгария. Только чудом болгары сумели удержать нулевую ничью, отбивая напирающих грузин во главе с игроком "Наполи" Кварацхелией.
Грузия 0:0 Болгария
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