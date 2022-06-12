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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Северная Македония громит Гибралтар. Грузия сохраняет лидерство в группе. Северная Ирландия и Кипр играют вничью

Лига наций УЕФА
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Результаты матчей Лиги С Лиги Наций

Северная Македония громит Гибралтар. Грузия сохраняет лидерство в группе. Северная Ирландия и Кипр играют вничью

Фото: FootballElements

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Сегодня прошли три матча команд-участниц Лиги С Лиги Наций. Первая игра, между Северной Ирландией и Кипром, завершилась ничьей со счетом 2:2 благодаря чудесному голу легенды АПЛ Джонни Эванса на 90+4 минуте. Обе команды идут последними в своей группе с 2 очками каждая.

Северная Ирландия 2:2 Кипр

В другой группе, Северная Македония безжалостно и кроваво расправилась со сборной Гибралтара, забив 4 гола еще в первом тайме и не пропустив ни одного. Однако, даже победа не позволила македонцам выйти на первое место в таблице.

Северная Македония 4:0 Гибралтар

Ведь в этой группе лидируют несокрушимые грузины, не проигрывающие уже 4 матча подряд. На этот раз под каток сборной Грузии попала Болгария. Только чудом болгары сумели удержать нулевую ничью, отбивая напирающих грузин во главе с игроком "Наполи" Кварацхелией.

Грузия 0:0 Болгария

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В статье: Болгария Грузия Кипр Северная Македония Северная Ирландия Джонни Эванс Гибралтар Лига Наций Хвича Кварацхелия
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