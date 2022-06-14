ЛН. Битва флагов: Молдова обыграла Андорру

Национальная сборная Молдовы дома обыграла Андорру в 4 туре Лиги наций (2:1) и вышла на второе место в группе 1 лиги D.

Молдова открыла счет на 26 минуте встречи – Михаил Каймаков реализовал пенальти. Несмотря на то, что гостям удалось в самой концовке первого тайма забить ответный мяч (Марчо Вийера забил с передачи Рикарда Фернандеса на 45+4), хозяева не расслабили хватку и уже на 50 минуте, снова с пенальти, забили победный мяч. На этот раз отличился Ион Николаеску.

Лига наций. Группа D1

Молдавия – Андорра 2:1

Голы: Каймаков 26, Николаеску 50 – Вийера 45+4