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ЛН. Битва флагов: Молдова обыграла Андорру
Вышли на второе место 1 группы
Фото: Getty Images
Национальная сборная Молдовы дома обыграла Андорру в 4 туре Лиги наций (2:1) и вышла на второе место в группе 1 лиги D.
Молдова открыла счет на 26 минуте встречи – Михаил Каймаков реализовал пенальти. Несмотря на то, что гостям удалось в самой концовке первого тайма забить ответный мяч (Марчо Вийера забил с передачи Рикарда Фернандеса на 45+4), хозяева не расслабили хватку и уже на 50 минуте, снова с пенальти, забили победный мяч. На этот раз отличился Ион Николаеску.
Лига наций. Группа D1
Молдавия – Андорра 2:1
Голы: Каймаков 26, Николаеску 50 – Вийера 45+4
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