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ЛН. Латвия обыграла Лихтенштейн и укрепилась на вершине группы

Лига наций УЕФА
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Уверенная победа и заявка на выход в Лигу С

ЛН. Латвия обыграла Лихтенштейн и укрепилась на вершине группы

Фото: Getty Images

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Сборная Латвии обыграла в рамках 4 тура Лиги наций в гостях Лихтенштейн (2:0). Отрыв между первым и вторым местом теперь составляет 5 очков.

Группа D1

Лихтенштейн – Латвия. 0:2.

Голы: Гутковский 20, 28.

Отмененный гол: Гутковский 47 – игра рукой

Таблица:

  1. Латвия – 12 очков;
  2. Молдова – 7 очков;
  3. Андорра – 4 очка;
  4. Лихтенштейн – 0 очков.
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В статье: Латвия Лихтенштейн Лига Наций
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