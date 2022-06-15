Лига наций УЕФА
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ЛН. Латвия обыграла Лихтенштейн и укрепилась на вершине группы
Уверенная победа и заявка на выход в Лигу С
Фото: Getty Images
Сборная Латвии обыграла в рамках 4 тура Лиги наций в гостях Лихтенштейн (2:0). Отрыв между первым и вторым местом теперь составляет 5 очков.
Группа D1
Лихтенштейн – Латвия. 0:2.
Голы: Гутковский 20, 28.
Отмененный гол: Гутковский 47 – игра рукой
Таблица:
- Латвия – 12 очков;
- Молдова – 7 очков;
- Андорра – 4 очка;
- Лихтенштейн – 0 очков.
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