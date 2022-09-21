Хорватия – Дания. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 22 сентября 2022

Лига наций А. Группа 1

Максимир, Загреб

Хорватия – Дания 21:45

Хорватия

Хорватия перевернула расклад в группе А вверх дном, несмотря на неудачный старт и не самую содержательную игру. Команда Златко Далича начала Лигу наций с полного провала в Осиеке, разгромно и по делу проиграв Австрии (0:3) Ральфа Рангника на своём поле. “Шашковые” оказались абсолютно не готовы ни к интенсивности соперника, ни к его тактическим перестроениям и постоянному давлению.

Затем была унылая ничья с Францией (1:1) дома, затем победы над дерзкими датчанами (0:1) и действующими чемпионами мира на выезде (0:1). В лучших традициях клуба Луки Модрича, хорваты включались только в ключевые эпизоды, выжимали из него максимум, а потом снова играть в чёрт пойми что. В обоих этих победах только раз кто-то отдал большо одного паса под удар за игру или больше раза пробил – это был сам Лука в Копенгагене. И вот так неожиданно Хорватия может вообще возглавить группу, если добьётся ещё одной победы над полуфиналистом прошлого Евро.

Йошко Гвардиол возвращается в состав и должен составить пару центрбеков вместе с Домагоем Видой. После того, как Шиме Врсалько завершил международную карьеру, справа в защите теперь стоит ждать Йосипа Юрановича из “Селтика”.

Дания

Дания, несмотря на обидное поражение хорватам, может досрочно квалифицироваться в финальную стадию турнира. Для этого надо взять у балканцев реванш. Занятно, что победители Лиги наций 2021 французы гарантировано останутся без первого места, а если ещё раз оступятся – могут и вылететь в дивизион B.

Приложили руку к таким неудачам Франции и сами датчане, ещё в первом туре обыграв чемпионов мира на парк де Пренс (1:2). Проигрывая по ходу встречи, Каспер Юльманн блестящей тройной заменой перевернул игру, и Корнелиус в роли джокера забил победный дубль. Затем была ещё одна волевая победа в Австрии благодаря позднему голу Ларсена, ещё одного джокера Юльманна. У себя дома Дания куда легче разобралась с коллективом Ральфа Рангника. Там был традиционный мощный дебют, два безответных мяча до перерыва, и сушняк во втором тайме без шансов вернуться для гостей.

Во встрече с Хорватией Юльманну будет труднее включать свой мощнейший матч-менеджмент, поскольку лавка заметно потускнела. Йонас Винд, Роберт Сков и Андреас Корнелиус травмированы, и заметно сокращают опции в атаке.

Личные встречи

Соперники встречались между собой 7 раз. За хорватами осталось 3 победы, за датчанами – две. Ещё две игры завершились вничью. "Шашковые" выиграли как игру первого круга (0:1), так и в 1/8 ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти (1:1, пен 3:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Дания 4 3 0 1 6-3 +3 9 2 Хорватия 4 2 1 1 3-4 -1 7 3 Австрия 4 1 1 2 5-5 0 4 4 Франция 4 0 2 2 3-5 -2 2

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хорватия – Дания от UA-Футбол

Дания будет практически лишена резервов, за счёт которых Юльманн привык переворачивать даже самые трудные матчи в свою пользу. Учитывая этот фактор, а также очень пресную манеру игры Хорватии, стоит ждать крайне сухого матча. Ставка: тотал ниже 2.0 с коэффициентом 2.22.