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Хорватия – Дания. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 22 сентября 2022
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватия
Хорватия перевернула расклад в группе А вверх дном, несмотря на неудачный старт и не самую содержательную игру. Команда Златко Далича начала Лигу наций с полного провала в Осиеке, разгромно и по делу проиграв Австрии (0:3) Ральфа Рангника на своём поле. “Шашковые” оказались абсолютно не готовы ни к интенсивности соперника, ни к его тактическим перестроениям и постоянному давлению.
Затем была унылая ничья с Францией (1:1) дома, затем победы над дерзкими датчанами (0:1) и действующими чемпионами мира на выезде (0:1). В лучших традициях клуба Луки Модрича, хорваты включались только в ключевые эпизоды, выжимали из него максимум, а потом снова играть в чёрт пойми что. В обоих этих победах только раз кто-то отдал большо одного паса под удар за игру или больше раза пробил – это был сам Лука в Копенгагене. И вот так неожиданно Хорватия может вообще возглавить группу, если добьётся ещё одной победы над полуфиналистом прошлого Евро.
Йошко Гвардиол возвращается в состав и должен составить пару центрбеков вместе с Домагоем Видой. После того, как Шиме Врсалько завершил международную карьеру, справа в защите теперь стоит ждать Йосипа Юрановича из “Селтика”.
Дания
Дания, несмотря на обидное поражение хорватам, может досрочно квалифицироваться в финальную стадию турнира. Для этого надо взять у балканцев реванш. Занятно, что победители Лиги наций 2021 французы гарантировано останутся без первого места, а если ещё раз оступятся – могут и вылететь в дивизион B.
Приложили руку к таким неудачам Франции и сами датчане, ещё в первом туре обыграв чемпионов мира на парк де Пренс (1:2). Проигрывая по ходу встречи, Каспер Юльманн блестящей тройной заменой перевернул игру, и Корнелиус в роли джокера забил победный дубль. Затем была ещё одна волевая победа в Австрии благодаря позднему голу Ларсена, ещё одного джокера Юльманна. У себя дома Дания куда легче разобралась с коллективом Ральфа Рангника. Там был традиционный мощный дебют, два безответных мяча до перерыва, и сушняк во втором тайме без шансов вернуться для гостей.
Во встрече с Хорватией Юльманну будет труднее включать свой мощнейший матч-менеджмент, поскольку лавка заметно потускнела. Йонас Винд, Роберт Сков и Андреас Корнелиус травмированы, и заметно сокращают опции в атаке.
Личные встречи
Соперники встречались между собой 7 раз. За хорватами осталось 3 победы, за датчанами – две. Ещё две игры завершились вничью. "Шашковые" выиграли как игру первого круга (0:1), так и в 1/8 ЧМ-2018 в серии послематчевых пенальти (1:1, пен 3:2).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Дания
|4
|3
|0
|1
|6-3
|+3
|9
|2
|Хорватия
|4
|2
|1
|1
|3-4
|-1
|7
|3
|Австрия
|4
|1
|1
|2
|5-5
|0
|4
|4
|Франция
|4
|0
|2
|2
|3-5
|-2
|2
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Хорватия – Дания от UA-Футбол
Дания будет практически лишена резервов, за счёт которых Юльманн привык переворачивать даже самые трудные матчи в свою пользу. Учитывая этот фактор, а также очень пресную манеру игры Хорватии, стоит ждать крайне сухого матча. Ставка: тотал ниже 2.0 с коэффициентом 2.22.
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