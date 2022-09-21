Шотландия – Украина. 2:0. Преимущество на поле вылилось в голы

Шотландия забивает второй мяч в перенесенном первом туре Лиги Наций против Украины. Только вышедший Линдон Дайкс забивает после подачи с углового.

На 76 минуте Дайкс вышел на поле, а на 80-ой уже праздновал забитый мяч.

80' Линдон Дайкс – 2:0.