Лига наций УЕФА
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Шотландия – Украина. 2:0. Преимущество на поле вылилось в голы
Ещё и с углового
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландия забивает второй мяч в перенесенном первом туре Лиги Наций против Украины. Только вышедший Линдон Дайкс забивает после подачи с углового.
На 76 минуте Дайкс вышел на поле, а на 80-ой уже праздновал забитый мяч.
80' Линдон Дайкс – 2:0.
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
21.09.2022 в 23:38
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