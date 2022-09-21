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Шотландия – Украина. 2:0. Преимущество на поле вылилось в голы

Лига наций УЕФА
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(1 голосов)

Ещё и с углового

Шотландия – Украина. 2:0. Преимущество на поле вылилось в голы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шотландия забивает второй мяч в перенесенном первом туре Лиги Наций против Украины. Только вышедший Линдон Дайкс забивает после подачи с углового.

На 76 минуте Дайкс вышел на поле, а на 80-ой уже праздновал забитый мяч.

80' Линдон Дайкс – 2:0.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
21.09.2022 в 23:38
3 гола від шотландії позор
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