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Германия – Венгрия 0:1. Шедевр от Адама Салаи и первое поражение Флика

Лига наций УЕФА
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Бундестим снова споткнулись об Венгрию

Германия – Венгрия 0:1. Шедевр от Адама Салаи и первое поражение Флика

Фото: Getty Images

Новина українською

Лига наций А, группа 3

Лейпциг, РБ Арена

Германия – Венгрия 0:1

Гол: Адам Салаи 17

Германия: тер Штеген – Хофманн, Зюле, Рюдигер, Раум – Киммих, Гюндоган (Мусиала 69) – Гнабри (Керер, 46), Мюллер (Нмеча, 85), Сане – Вернер (Хавертц, 69)

Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Аттила Салаи – Фиола, Шефер, Адам Нодь (Стайлс, 78), Керкез – Гоздог (Кляйнхайслер, 67), Собослаи (Него, 85) – Адам Салаи (Адам, 67)

Предупреждения: Киммих 25, Рюдигер 90 – Адам Салаи 40

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В статье: Германия Венгрия
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