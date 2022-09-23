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Германия – Венгрия 0:1. Шедевр от Адама Салаи и первое поражение Флика
Бундестим снова споткнулись об Венгрию
Фото: Getty Images
Лига наций А, группа 3
Лейпциг, РБ Арена
Германия – Венгрия 0:1
Гол: Адам Салаи 17
Германия: тер Штеген – Хофманн, Зюле, Рюдигер, Раум – Киммих, Гюндоган (Мусиала 69) – Гнабри (Керер, 46), Мюллер (Нмеча, 85), Сане – Вернер (Хавертц, 69)
Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, Аттила Салаи – Фиола, Шефер, Адам Нодь (Стайлс, 78), Керкез – Гоздог (Кляйнхайслер, 67), Собослаи (Него, 85) – Адам Салаи (Адам, 67)
Предупреждения: Киммих 25, Рюдигер 90 – Адам Салаи 40
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