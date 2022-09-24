Тренер сборной Венгрии: После матча против Италии можем получить корону своей группы Лиги наций

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал победу своей команды в матче против сборной Германии:

“Перед матчем я сказал Салаи, что он точно запомнит свои две последние игры за сборную. Гол на этом стадионе против Германии делает все это еще более невероятным. Даже его гол на Евро был потрясающим. Это футболист, который, к сожалению, за границей считался и считается до сих пор гораздо лучше, чем в Венгрии. Особенно касается тех, кто разбирается в футболе.

Адам действительно заслуживает всей похвалы. Он проделал отличную работу в обороне, как и остальные игроки атаки. Он во многом пожертвовал впереди. В первом тайме мы сыграли хорошо, но во втором тайме нас очень прижали, пришлось очень глубоко защищаться, команда устала. Потому мы изменили стиль игры.

После матча против итальянцев, мы можем получить корону этой группы Лиги наций. Для меня это будет особый матч. Мы счастливы, что обеспечили второе место. Десять очков в пяти матчах – никто бы не подумал. Мы должны поблагодарить игроков за их усилия”, - сказал Росси.