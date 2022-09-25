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Армения - Украина 0:5. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Армения – Украина, Лига Наций, 24 сентября 2022
фото - УАФ / Грігор Григорян
Вашему вниманию видео обзор матча Армения – Украина, которые встречались в пятом туре Лиги Наций. Героем встречи стал Александр Зубков, который оформил два ассиста и забил один мяч. У Александра Тимчика гол+пас, у Артема Довбика – два гола, еще один гол классным ударом издали забил Данило Игнатенко. Победа позволила Украине сохранить шансы на путевку в дивизион А – в последнем туре нужно победить Шотландию.
Лига Наций. Дивизион В. Группа 1
Армения – Украина 0:5
Голы: Тимчик 22, Зубков 57, Довбык 69, Довбик 81, Игнатенко 84
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