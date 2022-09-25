  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Армения - Украина 0:5. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Армения - Украина 0:5. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Армения – Украина, Лига Наций, 24 сентября 2022

Армения - Украина 0:5. Видео голов и обзор матча

фото - УАФ / Грігор Григорян

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Армения – Украина, которые встречались в пятом туре Лиги Наций. Героем встречи стал Александр Зубков, который оформил два ассиста и забил один мяч. У Александра Тимчика гол+пас, у Артема Довбика – два гола, еще один гол классным ударом издали забил Данило Игнатенко. Победа позволила Украине сохранить шансы на путевку в дивизион А – в последнем туре нужно победить Шотландию.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 1

Армения – Украина 0:5

Голы: Тимчик 22, Зубков 57, Довбык 69, Довбик 81, Игнатенко 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Артем Довбик Александр Зубков Александр Тымчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде