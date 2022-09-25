Армения - Украина 0:5. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Армения – Украина, которые встречались в пятом туре Лиги Наций. Героем встречи стал Александр Зубков, который оформил два ассиста и забил один мяч. У Александра Тимчика гол+пас, у Артема Довбика – два гола, еще один гол классным ударом издали забил Данило Игнатенко. Победа позволила Украине сохранить шансы на путевку в дивизион А – в последнем туре нужно победить Шотландию.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 1

Армения – Украина 0:5

Голы: Тимчик 22, Зубков 57, Довбык 69, Довбик 81, Игнатенко 84