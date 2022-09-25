В молдавского форварда на две минуты вселился Месси. Он сделал шикарный дубль в Лиге Наций

В воскресенье, 25 сентября, в рамках проведения турнира Лига Наций в 6 туре между собой сошлись сборные Молдовы и Лихтенштейна.

К самому концу матча счет был равным, и уже казалось, что команды разойдутся миром, однако всех удивил нападающий молдаван, малоизвестный даже в родной стране Виктор Стине (игрок "Пансерраикоса"), вышедший на поле на 76 минуте на замену Йону Николаеску, и забивший два замечательных гола, которые точно войдут в золотую коллекцию футбола Молдавии.

Обзор матча:

После завершения группового этапа Молдова заняла 2 место в своей группе (13 очков), уступив лишь разницу забитых-пропущенных команде Латвии, которая и получила повышение в классе.