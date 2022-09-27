Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛН. Армении не хватило сил, чтобы помочь Украине заскочить во вторую корзину отбора Евро-2024
Ирландия растеряла преимущество с 0:2, но все же вырвала победу
Фото: Getty Images
Параллельно матчу Украина - Шотландия (0:0), в группе 1 Дивизиона В Лиги наций состоялся матч между Ирландией и Арменией. Команды не могли вмешаться в распределение первых мест, а боролись за то, чтобы сохранить прописку в Дивизионе В.
Лучшая диспозиция была у Ирландии – она и была использована. Команда Стивена Кенни выигрывала 2:0 в ходе встречи, но умудрилась растратить преимущество и позволила армянам сравнить на 2:2. Но все же ирландцы нашли в себе силы и оформили реванш, ведь в первом круге они Армении проиграли. Не выиграть дома было бы стыдно.
Этот результат также означает, что Украина точно не станет лучшей среди других команд Дивизиона В Лиги наций (такая честь достается Финляндии). То есть, будет в третьей корзине при посеве квалификации Евро-2024. Оказалась бы во втором (как лучшая среди вторых мест), если бы Армения победила. Детальнее – ЗДЕСЬ >>>
Лига наций. Дивизион В. Группа 1
Ирландия – Армения 2:2
Голы: Иган 18, Обафеми 52, Бреди (пен.) 90+2 - Дашян 71, Спецян 73
Удаления: Хамбарджумян 90, Монрой 90 (оба - Армения)
Популярное сейчас
- Украина - Шотландия 0:0. Вне элиты
- Сотрудники рфс отказались возвращаться в россию после выездного матча в Киргизии
- Украина U21 - Словакия U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Армения - Украина 0:5. Хозяева своей судьбы
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
Новости по теме
- 08:20 Прогнозы на футбол Украина - Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 27 сентября 2022
- 13:44 Зарубежные Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- 12:15 Украинские В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией