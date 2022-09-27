ЛН. Армении не хватило сил, чтобы помочь Украине заскочить во вторую корзину отбора Евро-2024

Параллельно матчу Украина - Шотландия (0:0), в группе 1 Дивизиона В Лиги наций состоялся матч между Ирландией и Арменией. Команды не могли вмешаться в распределение первых мест, а боролись за то, чтобы сохранить прописку в Дивизионе В.

Лучшая диспозиция была у Ирландии – она и была использована. Команда Стивена Кенни выигрывала 2:0 в ходе встречи, но умудрилась растратить преимущество и позволила армянам сравнить на 2:2. Но все же ирландцы нашли в себе силы и оформили реванш, ведь в первом круге они Армении проиграли. Не выиграть дома было бы стыдно.

Этот результат также означает, что Украина точно не станет лучшей среди других команд Дивизиона В Лиги наций (такая честь достается Финляндии). То есть, будет в третьей корзине при посеве квалификации Евро-2024. Оказалась бы во втором (как лучшая среди вторых мест), если бы Армения победила. Детальнее – ЗДЕСЬ >>>

Лига наций. Дивизион В. Группа 1

Ирландия – Армения 2:2

Голы: Иган 18, Обафеми 52, Бреди (пен.) 90+2 - Дашян 71, Спецян 73

Удаления: Хамбарджумян 90, Монрой 90 (оба - Армения)