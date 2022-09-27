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ЛН. Армении не хватило сил, чтобы помочь Украине заскочить во вторую корзину отбора Евро-2024

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ирландия растеряла преимущество с 0:2, но все же вырвала победу

ЛН. Армении не хватило сил, чтобы помочь Украине заскочить во вторую корзину отбора Евро-2024

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Параллельно матчу Украина - Шотландия (0:0), в группе 1 Дивизиона В Лиги наций состоялся матч между Ирландией и Арменией. Команды не могли вмешаться в распределение первых мест, а боролись за то, чтобы сохранить прописку в Дивизионе В.

Лучшая диспозиция была у Ирландии – она и была использована. Команда Стивена Кенни выигрывала 2:0 в ходе встречи, но умудрилась растратить преимущество и позволила армянам сравнить на 2:2. Но все же ирландцы нашли в себе силы и оформили реванш, ведь в первом круге они Армении проиграли. Не выиграть дома было бы стыдно.

Этот результат также означает, что Украина точно не станет лучшей среди других команд Дивизиона В Лиги наций (такая честь достается Финляндии). То есть, будет в третьей корзине при посеве квалификации Евро-2024. Оказалась бы во втором (как лучшая среди вторых мест), если бы Армения победила. Детальнее – ЗДЕСЬ >>>

Лига наций. Дивизион В. Группа 1
Ирландия – Армения 2:2
Голы: Иган 18, Обафеми 52, Бреди (пен.) 90+2 - Дашян 71, Спецян 73

Удаления: Хамбарджумян 90, Монрой 90 (оба - Армения)

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В статье: Армения Ирландия Лига Наций
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Комментарии (2)
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Vasjanja 55555
28.09.2022 в 00:20
Жеребкування на євро 2024: 1)Іспанія, 2)Англія, 3)Україна, 4)Туреччина, 5)Пн.Ірландія
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alex.belogubko (одесса)
28.09.2022 в 00:14
Украине надо надеяться на себя а не на чужёго дядю --попали в гавно пусть там и сидят и нюхают--позор ворота не кто не может попасть а как свистели перед игрой --отдадим все силы а не отдали а теперь начнёться это для нас хороший урок--сделаем выводы-будем больше тренироваться и так каждый год
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