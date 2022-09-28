Швейцарцы снова сохраняют место в Лиге А. Видео голов и обзор матча Швейцария - Чехия 2:1

Сборная Швейцарии еще на один сезон сохранила место в элитном дивизионе Лиги наций. После того, как два года назад им это удалось даже не выходя на поле против Украины, на этот раз пришлось играть против Чехии и выигрывать. Возможно, реализуй Соучек пенальти после перерыва, игра могла сложиться по-другому. Так же отмечаем победу "нати", которые еще ни разу из Лиги А не вылетали.

Лига наций. Лига А2

Швейцария – Чехия 2:1

Голы: Фройлер 29, Эмболо 30 – Шик 45