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Швейцарцы снова сохраняют место в Лиге А. Видео голов и обзор матча Швейцария - Чехия 2:1
На этот раз справились на поле
Фото: football.ch / Автор невідомий
Сборная Швейцарии еще на один сезон сохранила место в элитном дивизионе Лиги наций. После того, как два года назад им это удалось даже не выходя на поле против Украины, на этот раз пришлось играть против Чехии и выигрывать. Возможно, реализуй Соучек пенальти после перерыва, игра могла сложиться по-другому. Так же отмечаем победу "нати", которые еще ни разу из Лиги А не вылетали.
Лига наций. Лига А2
Швейцария – Чехия 2:1
Голы: Фройлер 29, Эмболо 30 – Шик 45
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