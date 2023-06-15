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ЛН. Нидерланды – Хорватия 2:4. Двухчасовой триллер с Модричем в главной роли
Шашковые в классической манере вырывают путёвку в финал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватия вырывает путёвку в финал Лиги наций, в драматическом матче обыграв хозяев финала четырёх из Нидерландов. В рекордном 165-м поединке за национальную команду Лука Модрич выдал свой очередной бенефис, подарив "шашковым" шанс на выигрыш своего первого трофея в истории в ближайшее воскресенье.
Это поколение Хорватии во главе с неувядаемым Лукой давно приучило всех нас, что в игре на вылет с их участием нас ждёт затяжное действо, буквально приковывающее к экранам. Гарантия качества, словно двухчасовой триллер с Джеком Николсоном в главной роли. И сегодня парни Далича в очередной раз подтвердили это реноме.
Хотя складывалась эта битва для "шашковых" далеко не лучшим образом. На перерыв гости ушли с минимальным отставанием в счёте. Модрич и компания ожидаемо выиграли у хозяев битву за центр поля, но защита Хорватии без травмированных Гвардиола и Сосы трещала.
Нидерланды пару раз за тайм быстро проскакивали центр поля гостей за счёт передач Аке из глубины, и одна из них привела к голу самого летучего из голландев Малена, отклеившегося от Перишича, который этим вечером был вынужден играть слева в обороне.
Радость на 50-тысячном Де Кейп пропала уже в дебюте второй половины. Куман прижал свою команду к собственным воротам, открыв дорогу вязким комбинациям блестящей полузащиты хорватов. И уже на 55-й минуте Модрич отобрал мяч у Гакпо в его штрафной и заработал пенальти на ровном месте, реализованный Крамаричем. Форвард "Ливерпуля" грубо ошибся. Но вина тренера в том, что нападающий вообще оказался в той зоне.
Хорватия продолжила безнаказанно пользоваться инициативой, и даже при полной импотенции их линии атаки на таком уровне нашла ещё один гол. Воду из камня выжал Иванушец, который нашёл зазор в плотной обороне хозяев голевым пасом на Пашалича. Ошибкой гостей стала добровольная сдача инициативы. Далич закрылся, оставшись играть без форвардов, и поплатился на последней добавленной минуте. С третьего момента в концовке основного времени Ноа Ланг перевёл игру в экстра-таймы.
Добавленные 30 минут остались целиком за славянами. Как в шахматах свой истинный класс гроссмейстеры показывают в эндшпиле, так хорваты в экстра-таймах раз за разом мастерски переигрывают более именитых соперников. В то время как Куман не смог вернуть баланс ультраатакующему составу Нидерландов, глядя на бесконечные ошибки от де Йонга в центре обороны в последние полчаса, так Далич одной заменой Петковича на Шутало перевернул игру. Именно форвард Загбера развернул Френки и неотразимо пробил в нижний угол Бейло после паса Модрича. И Хорватия снова повела.
Но на этот раз "шашковые" не стали допускать ту же ошибку, что и в основное время. Хорваты и не думали снова уходить в глубокую оборону. Наоборот, ветеранский состав гостей раз за разом выскакивал в разящие контратаки, каким-то образом оказавшись в лучших кондициях на заключительный отрезок, нежели молодые голландцы. В конце концов тот же Петкович заработал пенальти, позволив Модричу за 5 минут до конца снять все вопросы. 2:4. Хорватия в финале.
Нидерланды: Бейло – Думфрис (Ланг, 85), Гертрюйда, ван Дейк, Аке (Маласия, 105) – Виффер (Вейналдум, 75), Копмейнерс, де Йонг – Симонс (Вегорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75)
Хорватия: Ливакович – Юранович (Станишич, 78), Шутало (Петкович, 91), Вида, Перишич – Модрич (Баришич, 119), Брозович, Ковачич (Майер, 85) – Пашалич, Крамарич (Эрлич, 90), Иванушец (Влашич, 78)
Предупреждения: Ковачич 17, Пашалич 24, Брозович 63, Ливакович 90 – де Йонг 38, Копмейнерс 93, Маласия 116
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