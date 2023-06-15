Лига наций УЕФА, полуфинал

Роттердам, Де Кейп

Нидерланды – Хорватия 2:4

Голы: Мален 34, Ланг 90+6 – Крамарич 55 (пен), Пашалич 72, Петкович 98, Модрич 116 (пен)

Хорватия вырывает путёвку в финал Лиги наций, в драматическом матче обыграв хозяев финала четырёх из Нидерландов. В рекордном 165-м поединке за национальную команду Лука Модрич выдал свой очередной бенефис, подарив "шашковым" шанс на выигрыш своего первого трофея в истории в ближайшее воскресенье.

Это поколение Хорватии во главе с неувядаемым Лукой давно приучило всех нас, что в игре на вылет с их участием нас ждёт затяжное действо, буквально приковывающее к экранам. Гарантия качества, словно двухчасовой триллер с Джеком Николсоном в главной роли. И сегодня парни Далича в очередной раз подтвердили это реноме.

Хотя складывалась эта битва для "шашковых" далеко не лучшим образом. На перерыв гости ушли с минимальным отставанием в счёте. Модрич и компания ожидаемо выиграли у хозяев битву за центр поля, но защита Хорватии без травмированных Гвардиола и Сосы трещала.

Нидерланды пару раз за тайм быстро проскакивали центр поля гостей за счёт передач Аке из глубины, и одна из них привела к голу самого летучего из голландев Малена, отклеившегося от Перишича, который этим вечером был вынужден играть слева в обороне.

Радость на 50-тысячном Де Кейп пропала уже в дебюте второй половины. Куман прижал свою команду к собственным воротам, открыв дорогу вязким комбинациям блестящей полузащиты хорватов. И уже на 55-й минуте Модрич отобрал мяч у Гакпо в его штрафной и заработал пенальти на ровном месте, реализованный Крамаричем. Форвард "Ливерпуля" грубо ошибся. Но вина тренера в том, что нападающий вообще оказался в той зоне.

Хорватия продолжила безнаказанно пользоваться инициативой, и даже при полной импотенции их линии атаки на таком уровне нашла ещё один гол. Воду из камня выжал Иванушец, который нашёл зазор в плотной обороне хозяев голевым пасом на Пашалича. Ошибкой гостей стала добровольная сдача инициативы. Далич закрылся, оставшись играть без форвардов, и поплатился на последней добавленной минуте. С третьего момента в концовке основного времени Ноа Ланг перевёл игру в экстра-таймы.

Добавленные 30 минут остались целиком за славянами. Как в шахматах свой истинный класс гроссмейстеры показывают в эндшпиле, так хорваты в экстра-таймах раз за разом мастерски переигрывают более именитых соперников. В то время как Куман не смог вернуть баланс ультраатакующему составу Нидерландов, глядя на бесконечные ошибки от де Йонга в центре обороны в последние полчаса, так Далич одной заменой Петковича на Шутало перевернул игру. Именно форвард Загбера развернул Френки и неотразимо пробил в нижний угол Бейло после паса Модрича. И Хорватия снова повела.

Но на этот раз "шашковые" не стали допускать ту же ошибку, что и в основное время. Хорваты и не думали снова уходить в глубокую оборону. Наоборот, ветеранский состав гостей раз за разом выскакивал в разящие контратаки, каким-то образом оказавшись в лучших кондициях на заключительный отрезок, нежели молодые голландцы. В конце концов тот же Петкович заработал пенальти, позволив Модричу за 5 минут до конца снять все вопросы. 2:4. Хорватия в финале.

Нидерланды: Бейло – Думфрис (Ланг, 85), Гертрюйда, ван Дейк, Аке (Маласия, 105) – Виффер (Вейналдум, 75), Копмейнерс, де Йонг – Симонс (Вегорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75)

Хорватия: Ливакович – Юранович (Станишич, 78), Шутало (Петкович, 91), Вида, Перишич – Модрич (Баришич, 119), Брозович, Ковачич (Майер, 85) – Пашалич, Крамарич (Эрлич, 90), Иванушец (Влашич, 78)

Предупреждения: Ковачич 17, Пашалич 24, Брозович 63, Ливакович 90 – де Йонг 38, Копмейнерс 93, Маласия 116