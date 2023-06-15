Шашечные в финале. Нидерланды – Хорватия 2:4. Обзор полуфинала Лиги наций и видео голов

В финал четырех Лиги наций вышли Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. Первый полуфинал образовали именно первые две команды, он состоялся вечером 14 июня и обернулся успехом для Модрича и компании.

Во второй половине встречи Хорватия ответила двумя забитыми мячами (Крамарич, Пашалич) на гол Малена до перерыва. Усилиями Ланга команда Кумана таки перевела игру в дополнительное время, но в двух таймах по 15 минут "шашечные" добили "Оранье". Теперь осталось понять, кто сыграет с хорватами в финале – Испания или Италия. Узнаем уже сегодня, 15 июня.

Смотрите видеообзор полуфинала Лиги наций между Нидерландами и Хорватией.

Роттердам. "Де Кейп".

Нидерланды – Хорватия 2:4

Голы: Мален (34), Ланг (90+6) – Крамарич (55, с пенальти), Пашалич (72), Петкович (98), Модрич (116, с пенальти)