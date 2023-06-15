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Шашечные в финале. Нидерланды – Хорватия 2:4. Обзор полуфинала Лиги наций и видео голов
Оранье с трудом хватило на основное время
Getty Images / Global Images Ukraine
В финал четырех Лиги наций вышли Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. Первый полуфинал образовали именно первые две команды, он состоялся вечером 14 июня и обернулся успехом для Модрича и компании.
Во второй половине встречи Хорватия ответила двумя забитыми мячами (Крамарич, Пашалич) на гол Малена до перерыва. Усилиями Ланга команда Кумана таки перевела игру в дополнительное время, но в двух таймах по 15 минут "шашечные" добили "Оранье". Теперь осталось понять, кто сыграет с хорватами в финале – Испания или Италия. Узнаем уже сегодня, 15 июня.
Смотрите видеообзор полуфинала Лиги наций между Нидерландами и Хорватией.
Роттердам. "Де Кейп".
Голы: Мален (34), Ланг (90+6) – Крамарич (55, с пенальти), Пашалич (72), Петкович (98), Модрич (116, с пенальти)
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