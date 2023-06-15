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Лига наций УЕФА

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Шашечные в финале. Нидерланды – Хорватия 2:4. Обзор полуфинала Лиги наций и видео голов

Лига наций УЕФА
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(2 голосов)

Оранье с трудом хватило на основное время

Шашечные в финале. Нидерланды – Хорватия 2:4. Обзор полуфинала Лиги наций и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В финал четырех Лиги наций вышли Нидерланды, Хорватия, Испания и Италия. Первый полуфинал образовали именно первые две команды, он состоялся вечером 14 июня и обернулся успехом для Модрича и компании.

Во второй половине встречи Хорватия ответила двумя забитыми мячами (Крамарич, Пашалич) на гол Малена до перерыва. Усилиями Ланга команда Кумана таки перевела игру в дополнительное время, но в двух таймах по 15 минут "шашечные" добили "Оранье". Теперь осталось понять, кто сыграет с хорватами в финале – Испания или Италия. Узнаем уже сегодня, 15 июня.

Смотрите видеообзор полуфинала Лиги наций между Нидерландами и Хорватией.

Роттердам. "Де Кейп".

Нидерланды – Хорватия 2:4

Голы: Мален (34), Ланг (90+6) – Крамарич (55, с пенальти), Пашалич (72), Петкович (98), Модрич (116, с пенальти)

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В статье: Нидерланды Хорватия обзор Лига Наций
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
15.06.2023 в 11:20
А де відео??
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0
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kuko (Lviv)
15.06.2023 в 09:38
Огляд півфіналу Ліги націй: Латвія - Молдова )) ... теж непогано ..
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