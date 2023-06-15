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Испания - Италия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испания - Италия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: figc.it
Сборная Испании сыграет с Италией в полуфинале Лиги Наций. Победитель пары выйдет в финал, где сыграет вместе с Хорватией. "Фурия" роха имеет одну победу в двух последних матчах, в рамках мартовской квалификации к Евро-2024. Та же ситуация и у Италии.
Сборные сыграли 5 матчей с лета 2016-го. Испания имеет 2 победы, Италия – одну и дважды команды сыграли вничью. Несмотря на положительную статистику, для Испании этот матч важнее. "Фурия роха" живет большее время без трофеев и победа над действующим чемпионом Европы могла бы вернуть веру в собственные силы подопечным Луиса де ла Фуенте.
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Лига наций УЕФА. Полуфинал
15 июня. Начало в 21:45
Испания – Италия
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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