Лига Наций. Испания - Италия 2:1. Доминирование решает

Лига Наций. Дивизион А. Полуфинал

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Испания - Италия 2:1

Голы: Пино 3, Хоселу 88 - Иммобиле 11 (пен.)

Испания: Симон, Хесус Навас, Ляпорт, Ле Норман, Альба, Родри, Мерино (Руис 74), Гави (Каналес 68), Родриго (Асенсио 46), Мората (Хоселу 84), Пино (Фати 74)

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Бонуччи (Дармиан 46), Ачерби, Спинаццола (Димарко 46), Фраттези (Верратти 76), Жоржиньо (Кристанте 60), Барелла, Дзаньоло, Иммобиле (Кьеза 60)

Предупреждения: Альба 46, Гави 57, Мората 83 - Иммобиле 38, Дзаньоло 90+2

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Лучшие Италию и Испанию за последние десять лет мы, пожалуй, видели в 2021-ом году. Тогда они и встретились дважды. В полуфиналах Евро и Лиги Наций. В обоих матчах испанцы абсолютно доминировали, владели мячом 70-75 процентов времени, но в первом итальянцы сумели дотащить до серии пенальти и победить. Впрочем, ведь и сегодня полностью доминировали испанцы. Было бы несправедливо, если бы проиграли второй из трех по такой игре.

По уровню игры обеих 2021-ый остался далеко позади. С тех пор "Скуадра Адзурра" пролетела мимо Чемпионата Мира, разгромно проиграла Финалиссиму, Отбор на Евро начала с поражения дома от Англии. "Фурия Роха" же вылетела в 1/8 финала ЧМ от Марокко, а в Отборе на Евро уже успела влететь в Шотландии. Даже ее новый тренер Луис де ла Фуэнте оказался под угрозой отставки. Так что мы видели в целом вязкий матч. Даже после такого начала.

Роберто Манчини решил бросить в бой старую гвардию. Центральных защитников, которым на троих 103 года. Леонардо Бонуччи, очень мало игравший за "Ювентус" в сезоне 2022/23, привез сразу же. Потерял простой мяч, позволил пробросить себе между ног. 20-летний Пино далее положил в угол. Доннарумма даже не прыгал. Шутка Фабио Каннаваро перед матчем о том, что Бонуччи завершил карьеру, только еще об этом не знает, оказалась правдивой.

Хотя Италия ответила, начала давить. Быстро заработала пенальти с удара Дзаньоло в руку дебютанта испанцев Ле Нормана. Иммобиле реализовал.

Ну а далее шла игра одного типа. Испания катает мяч поперек поля, что в ее исполнении уже давно до боли знакомо. С 62-мя процентами владения и 19:8 по ударам по воротам в матче. Но без мысли, без скорости, без таланта. А Италия вернулась к своим старым качествам и просто засела в обороне. Один голевой заброс Жоржиньо на Фраттези был отменен из-за минимального офсайда. Мората издали пробил по центру, и Доннарумма отбил.

Второй тайм начался с супермомента Испании. Мерино в упор не переиграл Доннарумму, Мората развернулся и с шести метров добил неточно. В середине тайма Италии удалась пара контратак левым флангом. Фраттези замкнул прострел Димарко с восьми метров во вратаря, у Ди Лоренцо сняли мяч с ноги. А в концовке Родри пробил издали, мяч отскочил к вышедшему на замену Хоселу прямо перед вратарем, и новый форвард мадридского "Реала" забил.

Шестая победа Испании в десяти последних очных матчах при лишь двух - Италии. У последней уже выработался некий комплекс перед первой. "Адзурри" вроде бы собраннее, опытнее, сохранили команду с победного Евро. Но на самом деле она страшно устарела. Еще и села в оборону, меняя форварда на полузащитника на 60-ой минуте. Почему сенсация марта форвард Ретеги, забивший тогда два мяча, не получил сегодня ни единой минуты?

"Ла Роха" же на 68-ой меняла опорника на атакующего полузащитника. Она не слишком талантлива, начала смену поколений. Нервничает. Де ла Фуэнте даже был вынужден отвечать на вопрос об увольнении, что на любой матч выходит как на последний. Но она в кадровом и игровом плане действует смело. Хотя бы пытается доминировать. Сегодня она получила награду за это в виде второго финала Лиги Наций подряд. Где встретится с Хорватией.