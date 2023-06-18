Куман: Сегодня постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман перед матчем за третье место Лиги наций с Италией рассказал о подготовке к игре.

"Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому, когда мы собираемся вместе, нужно многое отработать. В воскресенье постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале. В прошлую среду какие-то моменты нам удались. Нужно продолжать в таком же духе, только при этом делать меньше ошибок. Два мяча мы пропустили с игры, следовательно, наша защита была не на высоте. Такого быть не должно", - цитирует Рональда Кумана официальный сайт УЕФА.