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Куман: Сегодня постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале

Лига наций УЕФА
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Тренер верит в своих подопечных

Куман: Сегодня постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман перед матчем за третье место Лиги наций с Италией рассказал о подготовке к игре.

"Мы хотим пробиться на Евро-2024, поэтому, когда мы собираемся вместе, нужно многое отработать. В воскресенье постараемся сыграть с той же энергией, что и в полуфинале. В прошлую среду какие-то моменты нам удались. Нужно продолжать в таком же духе, только при этом делать меньше ошибок. Два мяча мы пропустили с игры, следовательно, наша защита была не на высоте. Такого быть не должно", - цитирует Рональда Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч за третье место Лиги наций состоится сегодня, 18 июня, на стадионе "Де Гролс Весте" в Энсхеде и начнется в 16:00.

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В статье: Нидерланды Рональд Куман Национальная сборная Италии
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Источник:
Сайт УЕФА

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