Лига Наций. Нидерланды - Италия 2:3. Ничего не меняется, если ничего не менять. И наоборот

Лига Наций. Матч за третье место

Энсхеде. "Де Грольш Весте"

Нидерланды - Италия 2:3

Голы: Бергвейн 68, Вейналдум 90 - Димарко 6, Фраттези 20, Кьеза 72

Нидерланды: Бейлоу, Думфриз, Геертрюйде (Вейналдум 46), Ван Дейк, Аке, Виффер (Веерман 76), Симонс (Коопмейнерс 63), Де Йонг, Мален (Бергвейн 46), Гакпо, Ланг (Вегхорст 46)

Италия: Доннарумма, Толой, Буонджорно, Ачерби, Димарко (Спинаццола 74), Верратти (Барелла 85), Кристанте, Фраттези, Ньонто (Дзаньоло 64), Ретеги (Лоренцо Пеллегрини 85), Распадори (Кьеза 63)

Предупреждения: Вегхорст 90+5 - Димарко 34, Барелла 90+2, Ачерби 90+5

Главный арбитр: Гленн Ниберг (Швеция)

Матч за третье место считается наиболее бесполезным в футболе. Если не считать Олимпиаду. После поражения в полуфинале Лиги Наций Френки Де Йонг говорил об этом, призвал отменить его. Президент УЕФА Александр Чеферин успел отреагировать и заявил, что подумает об этом перед следующим розыгрышем турнира. Впрочем, драматичная игра сегодня с пятью голами свидетельствует об обратном.

Драматичной, правда, она стала не сразу. В первом тайме на стадионе царила почти гробовая тишина. Это при том, что играла местная сборная. Болельщики лишь свистели в ее адрес при свистке арбитра на перерыв. Справедливо, поскольку, несмотря на 60 процентов владения мячом, проиграла тайм по ударам по воротам, в створ не попадала вообще и выглядела совершенно выключенной. Будто матч ее не интересует.

Вполне вероятно, причиной была усталость. После 120-ти минут против Хорватии, во время которых Нидерланды уже выглядели крайне измотанными, Рональд Куман почему-то произвел лишь одну замену в стартовом составе. Роберто Манчини произвел семь и даже сменил тактическую схему с 3-5-2 на 4-3-3. И две из замен сделали первый гол. Во время затяжной атаки Распадори оставил пяткой, а левый защитник Димарко классно пробил в "девятку".

Димарко поучаствовал и во втором голе. Прорвался, прострелил, еще одна замена - Ньонто - подправила на линии штрафной, мяч отскочил вперед к Фраттези, и тот забил. Арбитры долго смотрели ВАР насчет руки или фола в атаке, но в итоге гол подтвердили.

Лишь на сороковой минуте оборона Италии неожиданно провалилась. Гакпо выскочил на вратаря. Но защитник все же мешал, и Коди пробил неточно.

После трех замен с началом второго тайма началась совсем иная игра. Гакпо вновь выскочил на Доннарумму. Тот уже спас. Димарко заблокировал в метрах от ворот. Думфриза оставили свободным на линии штрафной (слабый удар). А когда вроде чуть успокоилось, голландцы забили заслуженный гол. Прострел отскочил к Бергвейну (еще одна замена), тот убрал Димарко и забил. Но и замена Кьезы сыграла. Он прорвался слева и аккуратно положил в угол.

Последний гол в матче сделали два игрока, вышедшие на замену. Веерман отдал вразрез, Вейналдум принял неуклюже, но забил. А затем ожидали десять нервных минут добавленного времени. За которые, правда, в итоге ничего опасного у ворот Доннаруммы не состоялось.



Италия не проиграла Нидерландам восьмой матч подряд. Выиграла у них второй официальный гостевой за три года. Как и в Лиге Наций в 2020-ом. Она во второй раз подряд третья в этом турнире. У нее есть потенциал. Нужно просто правильно выбирать состав и тактику. А голландцы? Четвертое поражение в пяти последних матчах, все поражения - с как минимум двумя пропущенными. Вторая каденция Кумана началась откровенно плохо.