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Кто станет победителем? Известны составы команд на финал Лиги Наций между Испанией и Хорватией

Лига наций УЕФА
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Кто станет победителем? Известны составы команд на финал Лиги Наций между Испанией и Хорватией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня нас ждет борьба между Испанией и Хорватией в рамках финала Лиги Наций. Команды назвали свои стартовые составы. Начало встречи - 21:45.

Хорватия: Ливакович - Юранович, Шутало, Ерлич, Перишич - Модрич, Брозович, Ковачич - Пашалич, Крамарич, Иванушец.

Запасные: Лабрович, Ивушич, Станишич, Баришич, Майер, Влашич, Петкович, Муса, Соса, Бельо, Вида.

Испания: Симон - Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба - Родри, Руис - Асенсио, Гави, Пино - Мората.

Запасные: Кепа, Рая, Карвахаль, Начо, Субименди, Мерино, Каналес, Фати, Фран, Родриго, Хоселу, Ольмо.

Следите за матчем в нашей текстовой или аудио-трансляции.

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В статье: Испания Хорватия Лига Наций
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