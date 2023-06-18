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Кто станет победителем? Известны составы команд на финал Лиги Наций между Испанией и Хорватией
Все звезды на месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня нас ждет борьба между Испанией и Хорватией в рамках финала Лиги Наций. Команды назвали свои стартовые составы. Начало встречи - 21:45.
Хорватия: Ливакович - Юранович, Шутало, Ерлич, Перишич - Модрич, Брозович, Ковачич - Пашалич, Крамарич, Иванушец.
Запасные: Лабрович, Ивушич, Станишич, Баришич, Майер, Влашич, Петкович, Муса, Соса, Бельо, Вида.
Испания: Симон - Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба - Родри, Руис - Асенсио, Гави, Пино - Мората.
Запасные: Кепа, Рая, Карвахаль, Начо, Субименди, Мерино, Каналес, Фати, Фран, Родриго, Хоселу, Ольмо.
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