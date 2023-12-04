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Костюченко: Благодарны УЕФА, который продолжает держать Россию в кольце полной футбольной изоляции
УЕФА не включил сборную России в Лигу наций-2024/2025
Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Исполком УЕФА 2 декабря на своем заседании обнародовал решение об утверждении формата жеребьевки Лиги наций следующего цикла - 2024/2025.
Сборная Украины, которая по рейтингу попала во вторую корзину Лиги В, решением УЕФА до следующего сообщения будет проводить все свои домашние матчи на нейтральных полях. Причина понятна - военная агрессия России и боевые действия на территории нашего государства. В свою очередь страна-оккупант остается за пределами цивилизованного футбольного мира. УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025.
"Страна-террорист должна нести полную ответственность за свои преступления. Футбол - не исключение. Позиция УАФ - четкая и однозначная, и компромиссов в этом вопросе быть не может. Мы благодарны за поддержку и неизменную позицию УЕФА, который продолжает держать Россию в кольце полной футбольной изоляции", - отметил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
Церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025 состоится 8 февраля 2024 года в Париже.
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