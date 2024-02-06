Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

В четверг, восьмого февраля 2024-го года, состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет участвовать и сборная Украины.

Она будет фигурировать в Дивизионе В, будет посеяна из второй корзины. Следовательно, соперниками Украины будут три сборные – по одной из первой, третьей и четвертой корзин.

Потенциальные соперники:

первая корзина - Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;

- Австрия, Чехия, Англия, Уэльс; третья корзина - Словения, Ирландия, Албания, Черногория;

- Словения, Ирландия, Албания, Черногория; четвертая корзина - Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Жеребьевка Лиги наций состоится в четверг, восьмого февраля, в 19:00. Онлайн прямая видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція жеребкування Ліги націй 2024/25 Смотреть трансляцию

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