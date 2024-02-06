Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
УЕФА
В четверг, восьмого февраля 2024-го года, состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет участвовать и сборная Украины.
Она будет фигурировать в Дивизионе В, будет посеяна из второй корзины. Следовательно, соперниками Украины будут три сборные – по одной из первой, третьей и четвертой корзин.
- первая корзина - Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
- третья корзина - Словения, Ирландия, Албания, Черногория;
- четвертая корзина - Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
Жеребьевка Лиги наций состоится в четверг, восьмого февраля, в 19:00. Онлайн прямая видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Просмотр доступен по подписке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Фрэнк Лэмпард назвал лучшего игрока в истории футбола
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Стала известна оценка Ярмолюка за 20 минут в матче с Ман Сити
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Комментарии 1