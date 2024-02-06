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Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

Лига наций УЕФА

Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

УЕФА

Новина українською

В четверг, восьмого февраля 2024-го года, состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет участвовать и сборная Украины.

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Она будет фигурировать в Дивизионе В, будет посеяна из второй корзины. Следовательно, соперниками Украины будут три сборные – по одной из первой, третьей и четвертой корзин.

Потенциальные соперники:

  • первая корзина - Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
  • третья корзина - Словения, Ирландия, Албания, Черногория;
  • четвертая корзина - Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

Жеребьевка Лиги наций состоится в четверг, восьмого февраля, в 19:00. Онлайн прямая видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція жеребкування Ліги націй 2024/25
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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белок (Харків)
06.02.2024 в 14:12
Без Англії чи Туреччини, і все буде норм
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Комментарии 1
белок (Харків)
06.02.2024 в 14:12
Без Англії чи Туреччини, і все буде норм
Ответить
0
0

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