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Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
Жеребьевка – восьмого февраля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Восьмого февраля состоится жеребьевка группового раунда Лиги наций 2024/25. Украина будет фигурировать в жеребьевке Дивизиона В.
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Сине-желтая команда будет сеяться со второй корзины, поэтому получит в группу по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.
- первая корзина – Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
- третья корзина – Словения, Ирландия, Албания, Черногория;
- четвертая корзина – Грузия, Греция, Турция, Казахстан.
В этом году Лига наций будет проходить по обновленной схеме. Будут повышаться в классе первые команды групп (победители групп в Дивизионе А выйдут в "финал четырех"), будут понижаться в классе последние команды групп. Также добавляется плей-офф.
Например, вторые команды групп Дивизиона В будут играть в плей-офф с третьими командами групп Дивизиона А, получая дополнительную возможность повыситься в классе. Проще говоря, с первого и второго мест группы можно подняться на ступень выше в иерархии Лиги наций, но опуститься ниже можно не только с четвертого, но и с третьего места (сыграет плей-офф со вторыми местами групп Дивизиона С).
Важный нюанс – это квалификация на чемпионат мира 2026. Лига наций 2024/25 – это дополнительная возможность отобраться в плей-офф для тех, кто не пройдет на мундиаль через квалификационную группу (вроде того, как сборная Украины сейчас является участником плей-офф квалификации Евро-2024). Однако в этот плей-офф можно попасть только с первого места группы Лиги наций. Второе место группы Лиги наций даст возможность подняться в классе, но не даст возможности выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026 в случае провала в квалификационной группе.
Жеребьевка, как уже говорилось – восьмого февраля. Первые матчи Лиги наций 2024/25 состоятся осенью.
Скриншоты - Wikipedia
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