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Матчи чемпионата Нидерландов, которые запланированные на воскресенье, перенесены из-за шторма

Нидерланды
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Причиной такого решения руководства лиги стал шторм "Киара"

Матчи чемпионата Нидерландов, которые запланированные на воскресенье, перенесены из-за шторма
Новина українською

Официальный сайт федерации футбола Нидерландов сообщает, что воскресные матчи Эредивизи перенесены из-за погодных условий.

Причиной такого решения стал надвигающийся шторм "Киара". Решение было принято руководством лиги вместе с клубами, полицией и иными структурами.

Ожидается, что порывы ветра будут достигать до 120 километров в час.

Матчи, которые будут перенесены:

  • "Утрехт" – "Аякс",
  • "Спарта" – "Ден Хааг",
  • АЗ – "Фейеноорд"
  • "Эммен" – "Твенте"

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В статье: Эредивизия
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Источник:
knvb.nl
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