Нидерланды
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Матчи чемпионата Нидерландов, которые запланированные на воскресенье, перенесены из-за шторма
Причиной такого решения руководства лиги стал шторм "Киара"
Официальный сайт федерации футбола Нидерландов сообщает, что воскресные матчи Эредивизи перенесены из-за погодных условий.
Причиной такого решения стал надвигающийся шторм "Киара". Решение было принято руководством лиги вместе с клубами, полицией и иными структурами.
Ожидается, что порывы ветра будут достигать до 120 километров в час.
Матчи, которые будут перенесены:
- "Утрехт" – "Аякс",
- "Спарта" – "Ден Хааг",
- АЗ – "Фейеноорд"
- "Эммен" – "Твенте"
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Источник:knvb.nl
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