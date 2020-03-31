Аякс расторг контракт с Нури – на днях Абдельхак вышел из комы

Амстердамский "Аякс" расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который перенес сердечный приступ в 2017 году и с тех пор не выходил на поле.

По информации De Telegraaf, действия клуба связаны с программой сокращения на фоне кризиса ввиду пандемии. Контракт 22-летнего футболиста был рассчитан до лета этого года. При этом, "Аякс" продолжит платить Аппи зарплату до начала июля и останется в постоянном контакте с его семьей.

Нури перенес сердечный приступ в товарищеском матче с "Вердером" в июле 2017 года. Затем хавбек впал в кому, из которой вышел спустя год. На прошлой неделе брат Абдельхака впервые за долгое время рассказал о состоянии спортсмена.