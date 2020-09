Будущий соперник Украины. Франк де Бур может возглавить сборную Нидерландов

Рональд Куман прошедшим летом решил покинуть сборную Голландию, отправившись в "Барселону". С того времени федерация футбола искала ему сменщика.

По данным De Telegraaf, существует вероятность того, что с "оранжевыми" будет работать Франк де Бур. Решение может быть принято в ближайшее время.

У де Бура не лучшая тренерская репутация. Он провалился в "Интере", поставил ряд антирекордов в "Кристал Пэлас". Совсем недавно его уволили из "Аталанты Юнайтед".

Frank de Boer is the top candidate now to become the new head coach of the Netherlands and has already spoken with the KNVB.



The intention is he will be in charge by the time Oranje face Mexico on the 7th of October. (VI) pic.twitter.com/o2d2aAOxZo