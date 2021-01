Нидерландское классическое. Аякс - ПСВ 2:2

Классическое противостояние последних лет произошло в нидерландской Еридивизи. Встречались лидеры местного чемпионата "Аякс" и "ПСВ" в рамках 15-го раунда турнира.

Гости забили сразу два быстрых гола на 2-й и 21-й минутах. По дублю оформили Захави и Маллен (израильтянин - голы, голландец - ассисты). Заметим, что первый мяч нападающего запомнится не только красивой результативной передачей пятой, но и тем, что он стал 5000-м для "ПСВ" в Еридивизи.

5000 - Eran Zahavi scored @PSV's 5000th goal in the Eredivisie, only Ajax have scored more (5506). Kickstart. pic.twitter.com/C8u0SR3OUz