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Нидерландское классическое. Аякс - ПСВ 2:2

Нидерланды
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Один из игроков гостей матча установил историческое достижение

Нидерландское классическое. Аякс - ПСВ 2:2
Новина українською

Классическое противостояние последних лет произошло в нидерландской Еридивизи. Встречались лидеры местного чемпионата "Аякс" и "ПСВ" в рамках 15-го раунда турнира.

Гости забили сразу два быстрых гола на 2-й и 21-й минутах. По дублю оформили Захави и Маллен (израильтянин - голы, голландец - ассисты). Заметим, что первый мяч нападающего запомнится не только красивой результативной передачей пятой, но и тем, что он стал 5000-м для "ПСВ" в Еридивизи.

До перерыва отквитать один гол смог Промес, а уже во втором тайме первое результативное действие в своем дебютном матче за "Аякс" сделал Себастьян Алле, ассистировав на Антони.

После этого поединка команда из Амстердама продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, опережая второй "ПСВ" на одно очко. В спину дышит "Фейеноорд", который уступает лидеру соревнования тремя зачетными пунктами

"Аякс" - "ПСВ" 2:2

Голы: Промес 40, Антони 65 - Захави 2, 21

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В статье: Аякс (Амстердам) Чемпионат Нидерландов ПСВ (Эйндховен) Себастьен Аллер
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Источник:
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