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Аякс замахнулся на нападающего из семьи клубов Ред Булл
Нашли в Сан-Пауло
Globo Esporte
Нидерландский "Аякс" определил форварда бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудинью своей трансферной целью, сообщает Yahoo Esportes.
Голландский клуб готовит 15 млн евро для приобретения контракта 24-летнего игрока.
Трансфер должны оформить в летнее межсезонье.
Клаудинью забил 17 голов в 34 матчах за "Брагантино" во время последней кампании в бразильской Серии А.
Напомним, что в семье клубов, объединенных единой компанией-владельцем кроме "Брагантино" входят немецкий "Лейпциг", австрийский "Зальцбург", "Нью-Йорк" и "Гана".
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