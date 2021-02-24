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Аякс замахнулся на нападающего из семьи клубов Ред Булл

Нидерланды
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Нашли в Сан-Пауло

Аякс замахнулся на нападающего из семьи клубов Ред Булл

Globo Esporte

Новина українською

Нидерландский "Аякс" определил форварда бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудинью своей трансферной целью, сообщает Yahoo Esportes.

Голландский клуб готовит 15 млн евро для приобретения контракта 24-летнего игрока.

Трансфер должны оформить в летнее межсезонье.

Клаудинью забил 17 голов в 34 матчах за "Брагантино" во время последней кампании в бразильской Серии А.

Напомним, что в семье клубов, объединенных единой компанией-владельцем кроме "Брагантино" входят немецкий "Лейпциг", австрийский "Зальцбург", "Нью-Йорк" и "Гана".

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В статье: РБ Брагантино
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