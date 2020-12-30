Бразилия. COVIDный чемпионат веселее обычного
Встречаете старых знакомых
Бразилейрао взял паузу на новогоднее празднование до 6 января. Он отдохнет перед заключительным рывком, ведь 11 туров и кучу пропущенных из-за пандемии игр придется провести до 24 февраля. И это вместе с завершением кубка и участием двух клубов в завершающей стадии Копа Либертадорес.
Многие специалисты и обозреватели настаивают на том, что "Сан Пауло" уже почти чемпион и титул от третьего по популярности клуба страны никуда не убежит. Это очень похоже на правду, но вместе с этим даже шестой клуб турнирной таблице "Палмейрас" можно назвать претендентом на победу. 12 очков отставания от лидера - это очень много и есть матч в запасе. Комплектация же в Вердао очень солидная, более солидная только у "Фламенго", поэтому ни в коем случае о "Палмейрасе" не стоит забывать.
Вероятно, приди португальский наставник Абель Феррейра (экс-ПАОК и "Спортинг" Брага) раньше, чем предпоследний день октября, то сейчас именно у зеленой торсиды было бы лучшее настроение среди всех болельщиков в Бразилии. Феррейра смог стабилизировать игру в период тотальных проблем с составом из-за коронавируса. Смелая ротация в его исполнении изменила ситуацию в позитив. Сейчас "Палмейрас" гонится за всеми зайцами - чемпионат, кубок, Либертадорес!
Легенда "Шахтера" Луис Адриано зажигает в "Палмейрасе". В текущем сезоне на его счету восемь забитых голов
Кстати, о коронавирусе. Это один из самых хитрых факторов в любых попытках просчитать текущий Бразилейрао. За несколько дней каждый клуб может потерять едва ли не всех лидеров и ... .. будет все что угодно.
Тот же "Сан Пауло" в кризисный период неудач (вылет из Либертадорес, затем из Судамерикана, плохих результатов в чемпионате) смог выстоять не только благодаря мастерству футболистов и тренерской концептуальности Фернандо Дининца, но и благодаря тому, что коронавирус выбил, да и то не надолго, только Че Че (экс- "Динамо" Киев).
Однако дело не в везении лидера. Самая эффективная защита (вместе с "Гремио") и самая результативная атака чемпионата говорят сами за себя. Особенно последняя - Алешандре Пато только дважды был в заявке на матчи еще в августе и не сыграл ни одной минуты в первенстве. Экс-игрок мадридского "Реала" (был на контракте, играл только за вторую команду) и экс-голеадор "Атлетико Паранаэнсе" Пабло отличился только однажды. Традиционную голевую неэффективность продемонстрировал и колумбиец Сантьяго Трежес, но забивать есть кому. Более подробно об этом "Сан Пауло" нужно будет написать уже по завершению сезона, даже если он не станет золотым, что маловероятно.
Экс-динамовцу Че Че повезло сыграть в одной команде с легендой бразильского футбола Дани Алвесом
Главным же конкурентом лидера является "Фламенго". Доменек Торрент, бывший помощник Гвардиолы не удержался на посту, хотя его команду волны COVID-19 иногда накрывали с головой. Рожерио Сени заменил испанца и в начале тоже не давал результата. Сейчас "Фла" сыграл достаточно уверенно, а индивидуальный класс футболистов безусловно самый высокий в лиге. Фелипе Луис, Джорджиан де Арраскаета и Бруно Энрике - звезды этого первенства. Неизменной со времен Торрента осталась ставка на контроль мяча, эффективность передач - в этих показателях "Фламенго" не имеет равных. Сейчас команда потеряла на четыре очка больше, чем "Сан Пауло", но расстояние не критично.
Скандалиста Сампаоли из "Атлетико Минейро" любят критиковать за его манеру всегда искать виновных вокруг. Ему вспоминают большую зарплату и амбициозные заявления перед чемпионатом, а также скандальное расставание с "Сантосом". Все это правда и вместе с тем аргентинец был прав, когда настаивал на недостаточно сильном составе для борьбы за чемпионство. А борьбу эту он вел с самого начала. Также Сампаоли раскрыл форварда Кено, который в 31 год зажигает в Серии А. По ходу чемпионата, после всех жалоб тренера, ему все же приобрели двух классных исполнителей, хавбека соотечественника Матиаса Зарачо и форварда чилийца Эдуардо Варгаса, но на старте первенства они были бы еще более кстати, чем в октябре и ноябре. Отмечу, что в будущем гипотетическом чемпионстве "Сан Пауло" именно победа над "Атлетико Минейро" в середине декабря может стать точкой опоры для главного рывка в сезоне.
Еще на титул претендуют соседи-враги "Интернасионал" и "Гремио". У первого убежал в течение чемпионата наставник Эдуардо Кудет. Теперь он стремительно поднимает "Сельту" в испанской Примере. Оставлял он красный клуб лидером чемпионата. Это парадоксальный факт, переход Кудета в Виго не был только вопросом денег, он банально устал от неистового давления СМИ и директората. В дальнейшем ситуация с тренером не менее удивительна. Опытный Абель Брага вытащил команду из затяжного кризиса в ноябре и первой половине декабря, результат он дал, но руководители клуба уже договорились о приглашении молодого испанца Мигеля Анхеля Рамиреса, бывшего наставника эквадорского "Индепендьенте дель Важе" (выиграл с ним Копа Судамерикана) и тренера, которого едва не подписал "Палмейрас". Контракт еще не подписан, Рамирес приедет в Бразилию в январе, поэтому нормально работать при оформлении сделки сможет уже ближе к двадцатым числам, если не позже. Поэтому президент горячо уговаривал Абеля Брагу доработать до февраля, чтобы не провалить финиш первенства в период между двумя тренера, который угрожал стать ямой. Вроде бы уговорил. На фоне этого состоялось прощание с клубом легендарного аргентинца Андреса Д'Алессандро, который играл на "Бейра Рио" с 2008-го года. Он принес клубу девять трофеев, но в 39-ть уже не был лидером, а символом.
Еще один давний знакомый украинских болельщиков - Родриго Моледо, один из столпов обороны "Интернасионала"
"Гремио" же сделал ставку на кубковые соревнования, понимая, что глубины состава в таком насыщенном сезоне для чемпионства не хватит. Сейчас у него задача быть в четверке лучших (прямая путевка в групповой этап) и обойти "Интернасионал".
Весело живет "Сантос". Ковид19, нехватка сильных игроки и выход в полуфинал Либертадорес. Между тем президента Жозе Карлос Перес подвергли импичменту. Перес руководил с 2018-го и в первый же год работы были две попытки импичмента. Основные претензии финансовые. 2019-й клуб закончил с прибылью за трансфер Родриго Гоеса. Затем всплыли некоторые махинации по отчетам. В 2020-м клуб официально объявил 12 млн долларов убытков.
Новый президент Андрес Руэда займет должность 1 января. Он с 17 лет в АйТи индустрии, выглядит довольно солидным бизнесменом, дальше посмотрим.
Вылететь могут два исторических гранды из Рио, "Ботафого" и "Васко". Первый выглядит особенно депрессивным - кроме финансовой пропасти клуб еще купил старых экзотических для Бразилии чудаков Кейсуке Хонду и Саломона Калу. Хотели еще и Марио Балотелли взять. Тренер-пожарный Эдуардо Баррока даже понемногу что-то выстраивает на руинах "Одинокой звезда", но вряд ли успеет разобрать это пожарище авантюризма и тщеславия.
Среды не топовых клубов (напомню, их в Бразилии 13) отмечу не "Сеару", которая идет 10-й, а 13-й "Брагантино". Переход под крыло всемирной корпорации "Ред Булл" крыльев не предоставил, а вот уверенность в будущем и стабильное планирование появились. На старых лидеров команды Адерлана и Итало не набегут богатые покупатели. А вот к 23-летнему хавбеку Клаудиньйо, одному из открытий чемпионата, уже присматривается старший брат из Зальцбурга.
Вообще же вылететь еще может даже 10-я команда первенства, тем более в нынешних условиях пандемического футболу. Поэтому игрокам очень трудно, а вот интриги даже больше чем раньше.
Турнирное положение после 27 туров
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