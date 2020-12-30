Бразилия. COVIDный чемпионат веселее обычного

Бразилейрао взял паузу на новогоднее празднование до 6 января. Он отдохнет перед заключительным рывком, ведь 11 туров и кучу пропущенных из-за пандемии игр придется провести до 24 февраля. И это вместе с завершением кубка и участием двух клубов в завершающей стадии Копа Либертадорес.

Многие специалисты и обозреватели настаивают на том, что "Сан Пауло" уже почти чемпион и титул от третьего по популярности клуба страны никуда не убежит. Это очень похоже на правду, но вместе с этим даже шестой клуб турнирной таблице "Палмейрас" можно назвать претендентом на победу. 12 очков отставания от лидера - это очень много и есть матч в запасе. Комплектация же в Вердао очень солидная, более солидная только у "Фламенго", поэтому ни в коем случае о "Палмейрасе" не стоит забывать.

Вероятно, приди португальский наставник Абель Феррейра (экс-ПАОК и "Спортинг" Брага) раньше, чем предпоследний день октября, то сейчас именно у зеленой торсиды было бы лучшее настроение среди всех болельщиков в Бразилии. Феррейра смог стабилизировать игру в период тотальных проблем с составом из-за коронавируса. Смелая ротация в его исполнении изменила ситуацию в позитив. Сейчас "Палмейрас" гонится за всеми зайцами - чемпионат, кубок, Либертадорес!

Легенда "Шахтера" Луис Адриано зажигает в "Палмейрасе". В текущем сезоне на его счету восемь забитых голов

Кстати, о коронавирусе. Это один из самых хитрых факторов в любых попытках просчитать текущий Бразилейрао. За несколько дней каждый клуб может потерять едва ли не всех лидеров и ... .. будет все что угодно.

Тот же "Сан Пауло" в кризисный период неудач (вылет из Либертадорес, затем из Судамерикана, плохих результатов в чемпионате) смог выстоять не только благодаря мастерству футболистов и тренерской концептуальности Фернандо Дининца, но и благодаря тому, что коронавирус выбил, да и то не надолго, только Че Че (экс- "Динамо" Киев).

Однако дело не в везении лидера. Самая эффективная защита (вместе с "Гремио") и самая результативная атака чемпионата говорят сами за себя. Особенно последняя - Алешандре Пато только дважды был в заявке на матчи еще в августе и не сыграл ни одной минуты в первенстве. Экс-игрок мадридского "Реала" (был на контракте, играл только за вторую команду) и экс-голеадор "Атлетико Паранаэнсе" Пабло отличился только однажды. Традиционную голевую неэффективность продемонстрировал и колумбиец Сантьяго Трежес, но забивать есть кому. Более подробно об этом "Сан Пауло" нужно будет написать уже по завершению сезона, даже если он не станет золотым, что маловероятно.

Экс-динамовцу Че Че повезло сыграть в одной команде с легендой бразильского футбола Дани Алвесом

Главным же конкурентом лидера является "Фламенго". Доменек Торрент, бывший помощник Гвардиолы не удержался на посту, хотя его команду волны COVID-19 иногда накрывали с головой. Рожерио Сени заменил испанца и в начале тоже не давал результата. Сейчас "Фла" ​​сыграл достаточно уверенно, а индивидуальный класс футболистов безусловно самый высокий в лиге. Фелипе Луис, Джорджиан де Арраскаета и Бруно Энрике - звезды этого первенства. Неизменной со времен Торрента осталась ставка на контроль мяча, эффективность передач - в этих показателях "Фламенго" не имеет равных. Сейчас команда потеряла на четыре очка больше, чем "Сан Пауло", но расстояние не критично.

"Фламенго" готов потеснить "Сан Пауло" с первого места

Скандалиста Сампаоли из "Атлетико Минейро" любят критиковать за его манеру всегда искать виновных вокруг. Ему вспоминают большую зарплату и амбициозные заявления перед чемпионатом, а также скандальное расставание с "Сантосом". Все это правда и вместе с тем аргентинец был прав, когда настаивал на недостаточно сильном составе для борьбы за чемпионство. А борьбу эту он вел с самого начала. Также Сампаоли раскрыл форварда Кено, который в 31 год зажигает в Серии А. По ходу чемпионата, после всех жалоб тренера, ему все же приобрели двух классных исполнителей, хавбека соотечественника Матиаса Зарачо и форварда чилийца Эдуардо Варгаса, но на старте первенства они были бы еще более кстати, чем в октябре и ноябре. Отмечу, что в будущем гипотетическом чемпионстве "Сан Пауло" именно победа над "Атлетико Минейро" в середине декабря может стать точкой опоры для главного рывка в сезоне.

Еще на титул претендуют соседи-враги "Интернасионал" и "Гремио". У первого убежал в течение чемпионата наставник Эдуардо Кудет. Теперь он стремительно поднимает "Сельту" в испанской Примере. Оставлял он красный клуб лидером чемпионата. Это парадоксальный факт, переход Кудета в Виго не был только вопросом денег, он банально устал от неистового давления СМИ и директората. В дальнейшем ситуация с тренером не менее удивительна. Опытный Абель Брага вытащил команду из затяжного кризиса в ноябре и первой половине декабря, результат он дал, но руководители клуба уже договорились о приглашении молодого испанца Мигеля Анхеля Рамиреса, бывшего наставника эквадорского "Индепендьенте дель Важе" (выиграл с ним Копа Судамерикана) и тренера, которого едва не подписал "Палмейрас". Контракт еще не подписан, Рамирес приедет в Бразилию в январе, поэтому нормально работать при оформлении сделки сможет уже ближе к двадцатым числам, если не позже. Поэтому президент горячо уговаривал Абеля Брагу доработать до февраля, чтобы не провалить финиш первенства в период между двумя тренера, который угрожал стать ямой. Вроде бы уговорил. На фоне этого состоялось прощание с клубом легендарного аргентинца Андреса Д'Алессандро, который играл на "Бейра Рио" с 2008-го года. Он принес клубу девять трофеев, но в 39-ть уже не был лидером, а символом.

Еще один давний знакомый украинских болельщиков - Родриго Моледо, один из столпов обороны "Интернасионала"

"Гремио" же сделал ставку на кубковые соревнования, понимая, что глубины состава в таком насыщенном сезоне для чемпионства не хватит. Сейчас у него задача быть в четверке лучших (прямая путевка в групповой этап) и обойти "Интернасионал".

Весело живет "Сантос". Ковид19, нехватка сильных игроки и выход в полуфинал Либертадорес. Между тем президента Жозе Карлос Перес подвергли импичменту. Перес руководил с 2018-го и в первый же год работы были две попытки импичмента. Основные претензии финансовые. 2019-й клуб закончил с прибылью за трансфер Родриго Гоеса. Затем всплыли некоторые махинации по отчетам. В 2020-м клуб официально объявил 12 млн долларов убытков.

Новый президент Андрес Руэда займет должность 1 января. Он с 17 лет в АйТи индустрии, выглядит довольно солидным бизнесменом, дальше посмотрим.

Вылететь могут два исторических гранды из Рио, "Ботафого" и "Васко". Первый выглядит особенно депрессивным - кроме финансовой пропасти клуб еще купил старых экзотических для Бразилии чудаков Кейсуке Хонду и Саломона Калу. Хотели еще и Марио Балотелли взять. Тренер-пожарный Эдуардо Баррока даже понемногу что-то выстраивает на руинах "Одинокой звезда", но вряд ли успеет разобрать это пожарище авантюризма и тщеславия.

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Среды не топовых клубов (напомню, их в Бразилии 13) отмечу не "Сеару", которая идет 10-й, а 13-й "Брагантино". Переход под крыло всемирной корпорации "Ред Булл" крыльев не предоставил, а вот уверенность в будущем и стабильное планирование появились. На старых лидеров команды Адерлана и Итало не набегут богатые покупатели. А вот к 23-летнему хавбеку Клаудиньйо, одному из открытий чемпионата, уже присматривается старший брат из Зальцбурга.

Вообще же вылететь еще может даже 10-я команда первенства, тем более в нынешних условиях пандемического футболу. Поэтому игрокам очень трудно, а вот интриги даже больше чем раньше.

Турнирное положение после 27 туров